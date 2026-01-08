börtöndiddyghislaine maxwellluigi mangione
Élet-Stílus

A nagy nevek mellett a körülmények miatt is hírhedt a börtön, ahol Maduro és felesége raboskodik

Nicolas Maduro és felesége, Cilia Flores, bilincsben láthatók, miután leszálltak egy manhattani helikopterleszállón, és nehézfegyverzetű szövetségi ügynökök kíséretében egy páncélozott autóba szállnak, hogy eljussanak a manhattani szövetségi bíróságra 2026. január 5-én New York Cityben.
XNY / Star Max / GC Images
Nicolas Maduro és felesége, Cilia Flores, bilincsben láthatók, miután leszálltak egy manhattani helikopterleszállón, és nehézfegyverzetű szövetségi ügynökök kíséretében egy páncélozott autóba szállnak, hogy eljussanak a manhattani szövetségi bíróságra 2026. január 5-én New York Cityben.
admin Tóth Bálint Soma
2026. 01. 08. 16:33
Nicolas Maduro és felesége, Cilia Flores, bilincsben láthatók, miután leszálltak egy manhattani helikopterleszállón, és nehézfegyverzetű szövetségi ügynökök kíséretében egy páncélozott autóba szállnak, hogy eljussanak a manhattani szövetségi bíróságra 2026. január 5-én New York Cityben.
XNY / Star Max / GC Images
Nicolas Maduro és felesége, Cilia Flores, bilincsben láthatók, miután leszálltak egy manhattani helikopterleszállón, és nehézfegyverzetű szövetségi ügynökök kíséretében egy páncélozott autóba szállnak, hogy eljussanak a manhattani szövetségi bíróságra 2026. január 5-én New York Cityben.
Drogbárók, bukott sztárok és egy kriptocsaló is van azok között, akik a venezuelai elnöki párhoz hasonlóan a brooklyni börtönben raboskodtak.

New York egyetlen szövetségi börtönében, a Metropolitan Detention Center Brooklynban (MDC Brooklyn) pár éve hosszú áramkimaradás borzolta a kedélyeket, amit csak olyan lassan tudtak kijavítani, hogy a fogvatartottaknak a legnagyobb téli hidegben egy héten át sötét és fűtetlen cellákban kellett raboskodniuk.

Az is jól jellemzi, hogy milyenek lehetnek a mindennapok ebben a főként szövetségi bírósági ítéletre váró – előzetes letartóztatásban lévő – rabok számára fenntartott büntetés-végrehajtási intézményben, hogy volt olyan bűnöző, akit az ügyét tárgyaló bíró inkább házi őrizetre kötelezett a tárgyalása végéig, hogy ne kelljen a híresen rossz körülményeiről ismert brooklyni börtönbe mennie.

A korábban ott raboskodó bukott rapmogul, az azóta elítélt Diddy – polgári nevén Sean Combs – ügyvédjei is erre hivatkozva akarták elérni, hogy védencük elkerülje az előzetes letartóztatását.

Shareif Ziyadat / Getty Images Sean „Diddy” Combs részt vesz Howard Homecoming – Yardfest rendezvényen a Howard Egyetemen 2023. október 20-án Washingtonban, DC-ben.

A késelésekkel, munkaerőhiánnyal és a nem megfelelő felszereltségből fakadó gondokkal küzdő intézmény falai között több, világszerte hírhedt bűnöző és bukott sztár megfordult, és a börtön most újabb két nagy médiaérdeklődésre számot tartó rab ideiglenes otthona lett. Ide zárták be a szombat éjjel, caracasi rezidenciáján elfogott, majd az Egyesült Államokba szállított, és ott narkóterrorizmussal megvádolt venezuelai elnököt, Nicolás Madurót és a feleségét, Cilia Florest.

Az ellene felhozott vádakat tagadó Maduro ráadásul egy körletbe került a UnitedHealthcare egészségbiztosító vezérigazgatóját a gyanú szerint hidegvérrel kivégző, és a gyilkosság feltételezett elkövetésével egyesek szemében modern Robin Hooddá avanzsáló Luigi Mangione-val is.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghökkentő mértékű, 5748 milliárd forintos hiánnyal zárta 2025-öt a magyar költségvetés
Volt fideszes politikus is feltűnt a Kincsvadászok szerda esti adásában
„Kedves nem normális idióták!” – Pál Dénes kiakadt a hóban figyelmetlenül közlekedő sofőrökre
66 nemzetközi szervezetből lépett ki az Egyesült Államok
„Hanna a légynek sem ártott. Aki ezt tette vele, az akasztást érdemel” – levelet írt az apjának a miskei gyilkos
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik