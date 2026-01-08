New York egyetlen szövetségi börtönében, a Metropolitan Detention Center Brooklynban (MDC Brooklyn) pár éve hosszú áramkimaradás borzolta a kedélyeket, amit csak olyan lassan tudtak kijavítani, hogy a fogvatartottaknak a legnagyobb téli hidegben egy héten át sötét és fűtetlen cellákban kellett raboskodniuk.

Az is jól jellemzi, hogy milyenek lehetnek a mindennapok ebben a főként szövetségi bírósági ítéletre váró – előzetes letartóztatásban lévő – rabok számára fenntartott büntetés-végrehajtási intézményben, hogy volt olyan bűnöző, akit az ügyét tárgyaló bíró inkább házi őrizetre kötelezett a tárgyalása végéig, hogy ne kelljen a híresen rossz körülményeiről ismert brooklyni börtönbe mennie.

A korábban ott raboskodó bukott rapmogul, az azóta elítélt Diddy – polgári nevén Sean Combs – ügyvédjei is erre hivatkozva akarták elérni, hogy védencük elkerülje az előzetes letartóztatását.

A késelésekkel, munkaerőhiánnyal és a nem megfelelő felszereltségből fakadó gondokkal küzdő intézmény falai között több, világszerte hírhedt bűnöző és bukott sztár megfordult, és a börtön most újabb két nagy médiaérdeklődésre számot tartó rab ideiglenes otthona lett. Ide zárták be a szombat éjjel, caracasi rezidenciáján elfogott, majd az Egyesült Államokba szállított, és ott narkóterrorizmussal megvádolt venezuelai elnököt, Nicolás Madurót és a feleségét, Cilia Florest.

Az ellene felhozott vádakat tagadó Maduro ráadásul egy körletbe került a UnitedHealthcare egészségbiztosító vezérigazgatóját a gyanú szerint hidegvérrel kivégző, és a gyilkosság feltételezett elkövetésével egyesek szemében modern Robin Hooddá avanzsáló Luigi Mangione-val is.