Elkapkodták a Nike webshopból azt a melegítőt, amelyben lefotózták a megbilincselt Madurót

Rövid idő alatt több méretben is elfogyott a Nike amerikai webáruházából az a Nicolás Maduro által viselt szürke melegítőszett, amely egy Donald Trump közösségi oldalán közölt, a venezuelai elnök elfogásáról készített fotón látható.

A képen a megbilincselt, bekötött szemű Maduro az amerikai USS Iwo Jima repülőgép‑hordozó fedélzetén látható, Nike Tech Fleece felsőben és nadrágban – írja a 444 a Business Insider alapján.

A szett az Egyesült Államokban együtt 200 dollárért kapható, vagyis nagyjából 65 ezer forintba kerül, és ugyan már korábban is népszerű terméknek számított, a fotó nyilvánosságra kerülése után látványosan megugrott a kereslet iránta: az X‑en a márkát említő bejegyzések száma az elmúlt napokban több mint tízszeresére nőtt az előző hónaphoz képest.

Nicolás Maduro ártatlannak vallotta magát

Maduro hétfőn New Yorkban minden ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát, és továbbra is Venezuela törvényes elnökének tekinti magát. Úgy veszi, hogy hadifogságban van, és elmondása szerint a 25 oldalas vádiratot még nem látta teljes terjedelmében.

A volt elnök ellen még 2020-ban emeltek vádat kábítószer‑kereskedelemmel összefüggő bűncselekmények miatt. Az amerikai hatóságok szerint több mint 25 éven át magas rangú venezuelai vezetőkkel együtt visszaélt hatalmával, és tonnaszám csempészett kokaint az Egyesült Államokba, együttműködve nemzetközi bűnszervezetekkel, köztük a Sinaloa‑kartellel.

A vádirat négy fő vádpontot tartalmaz, köztük narkóterrorizmust és fegyverekkel kapcsolatos bűncselekményeket. Felesége, Cilia Flores szintén ártatlannak vallotta magát. Egyelőre egyikük sem kért óvadékot.

Időközben Svájc megelőző jelleggel befagyasztotta Maduro és környezetének esetleges svájci vagyonát, hogy megakadályozza annak kimenekítését. A svájci kormány közölte: ha a pénzek illegális eredete bebizonyosodik, azokat a venezuelai nép javára fordítanák.