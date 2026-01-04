Leó pápa aggódik, és Venezuela szuverenitásának megőrzését sürgeti

Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap a távirati iroda tudósítása szerint.

Szombat reggel egy katonai akció keretében elrabolták a venezuelai elnököt és feleségét. Nicolas Madurót jelenleg New Yorkban tartják fogva, és bíróság elé akarják állítani.

A katolikus egyházfő hangoztatta, hogy aggodalommal teli szívvel követi a Venezuelában zajló eseményeket.

A szeretett venezuelai nép jólétének fontosabbnak kell lennie minden más megfontolásnál, túl kell lépni az erőszakon az igazság és a béke útján haladva, az ország szuverenitásának és az alkotmányba írt jogállamnak a biztosításával, az emberi és polgári jogok egyéni és közös tiszteletben tartásával

– jelentette ki XIV. Leó.

A pápa közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik Venezuela nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek.

A pápa a Venezuela oltalmazójaként ismert Coromotói Miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández (1846-1919) és Carmen Rendiles (1903-1977) venezuelai szentek közbenjárását kérte. A nép orvosaként ismert Jose Gregorio Hernandez a latin-amerikai ország legelső szentje, akinek szentté avatásáról Ferenc pápa tavaly márciusban döntött, Carmen Rendiles venezuelai szerzetesnővér pedig rendet alapított, és 2018-ban avatták boldoggá. Mindkettőjüket XIV. Leó pápa avatta szentté tavaly októberben.