Több tízezer háztartás maradt áram nélkül Berlinben

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
2026. 01. 04. 08:46
Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu

Több tízezer ember maradt áram nélkül Berlin délnyugati részén, miután szombat hajnalban tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál, a lichterfeldei erőmű közelében. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanúja miatt nyomoz.

A Stromnetz Berlin adatai szerint mintegy 45 400 háztartás és 2 200 vállalkozás érintett Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészekben.

A károk súlyosak: több nagyfeszültségű kábel sérült meg, a javítás rendkívül összetett, ezért a teljes helyreállítás várhatóan csak csütörtök délutánra fejeződhet be.

A hálózatüzemeltető abban bízik, hogy mintegy 10 000 háztartást már korábban, ideiglenesen vissza tud kapcsolni más hálózati szakaszokról.

Az áramszünet miatt leálltak a fűtőrendszerek, működésképtelenné váltak a jelzőlámpák, üzletek és szolgáltatások zártak be, a mobilkommunikáció is akadozik. A távfűtés is részben érintett, mivel az áramhiány miatt a szivattyúk nem tudják megfelelően továbbítani a meleg vizet.

Az érintett területen több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik: egyes lakókat és betegeket már átszállítottak más intézményekbe, a kórházak szükségáramra álltak át.

A hatóságok szerint a helyzet a téli hideg miatt különösen súlyos, és napokig rendkívüli állapotokra kell számítani.

