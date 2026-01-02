balesetszkopje
Meghalt egy kétéves gyerek, akit egy eltévedt golyó talált el Szkopjéban

Umeys Sulejman / Anadolu (Photo by Umeys Sulejman / Anadolu via AFP)
Az újévet ünneplők Szkopjéban.
admin Pál Zsombor
2026. 01. 02. 15:03
Tűzijátékot nézett.

Meghalt egy kétéves gyerek, akit egy eltévedt golyó talált el Szkopjéban szilveszter éjszaka – közölte az észak-macedón egészségügyi minisztérium pénteken.

A kisfiú az orvosok erőfeszítései ellenére péntek reggel belehalt sérüléseibe. A hatóságok tájékoztatása szerint a kisfiú az anyukájával nézte a szilveszteri tűzijátékot, amikor eltalálta egy eltévedt golyó. A gyermeket azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok egyből közölték, hogy az agya súlyosan sérült, a fiú életveszélyes állapotban van. Az ügyészség boncolást rendelt el, hogy a tragédia körülményeire fény derüljön.

(MTI)

