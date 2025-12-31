Finnország lefoglalt egy Oroszországból érkező hajót, miután megrongálódott egy tengeri kábel

A finn hatóságok szerdán lefoglaltak egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren – közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség. A „Fitburg” nevű vízi jármű a Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózott – közölte a rendőrség. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.

A Finn-öbölben lefektetett távközlési kábel Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinnnal, az Elisa finn távközlési cég tulajdona, és az észt kizárólagos gazdasági övezetben található. Az Elisa szerdán kora reggel észlelte a meghibásodást a kábelen, és jelentette azt a finn hatóságoknak.

A gyanús hajó helyét a finn parti őrség járőrhajója és helikoptere határozta meg az észt kizárólagos gazdasági övezetben. A horgonya a vízben volt, miközben előrehaladt – közölte a rendőrség. A parti őrök megállásra és a horgony felvonására utasították a hajót, majd a finn területi vizek felé irányították.

A finn rendőrség közölte: a „Fitburg” tizennégy fős legénységét őrizetbe vették. A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok. Bejelentették azt is, hogy „súlyos károkozás, annak kísérlete, illetve a távközlés súlyos akadályoztatása” címén vizsgálatot indít.

„Finnország kész reagálni mindenféle biztonsági kihívásra, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – jelentette ki Alexander Stubb finn elnök az X közösségi portálon szerdán közzétett közleményben.

Alar Karis észt elnök aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket.

Az MTI felidézte, hogy az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.