agyrázkódáscsoportos terápiaorosz-ukrán háborúptsd
Nagyvilág

„Nem szedtem a pirulákat, pedig felírták. Nappal tudtam csak pihenni. Aztán megjelent az agresszió” – hogyan dolgozzák fel a traumákat a veteránok?

Tommaso Fumagalli
Győri Boldizsár
2025. 12. 29. 11:02
Tommaso Fumagalli
„Túléltétek. De most újra meg kell tanulnotok élni” – magyarázza a pszichológus a frontról hazatért ukrán veteránoknak. Ellátogattunk egy olyan kurzusra, amelyen terapeuták próbálnak segíteni az egykori katonáknak a háborúban átélt traumáik feldolgozásában.

Teljesítettük a kötelességünk

– olvasható a lakonikus tömörségű mondat a szovjet-afgán háború sírkő méretű, beregszászi emléktáblájának gránitjába marva. Eltörpül a teret vele szemben domináló, nagyságrendekkel nagyobb építmények, a Majdanon meghalt száz tüntetőre emlékeztető gránitfal és a fekete monolit mellett, mely Ukrajna védőinek állít emléket 2014 óta.

Az emlékmű mérete és elhelyezése is illusztrálja azt a szégyenérzetet és zavarodottságot, amit a közel 300 milliós Szovjetunió vezetése és lakossága az Afganisztánban harcoló, nagyjából félmillió katona hazatérése után érzett. A szovjet sorkatonák körülbelül egy évet harcoltak kint, mielőtt testileg-lelkileg megnyomorodva leszerelhettek. Társadalmi reintegrációjuk katasztrofális volt, javarészük az alkoholizmus és a szervezett bűnözés mocsarában süllyedt el.

Ezzel szemben a nagyjából 30–35 milliós Ukrajnának 2025-ben 800 ezer katonája áll fegyverben – a túlnyomó többségük több éve. A harcoló beosztásúak többször sebesültek, átlagéletkoruk 40 fölötti, a családjuk és a korábbi munkahelyük várja vissza őket. Ehhez azonban nemcsak testben, hanem lélekben is haza kell térni, megtanulva együttélni mindazzal, amit átéltek – és amivé időközben váltak.

Túléltétek. De most újra meg kell tanulnotok élni

– mondja Alla, a Mountain Seed nevű amerikai civil szervezet pszichológusa veteránok egy csoportjának a Kárpátalján, a Tisza partján állva.

Tommaso Fumagalli

A volt katonák egyhetes programon vesznek részt a párjaikkal, ami a traumák feldolgozásához édeskevés, de a cél nem is ez, hanem az, hogy olyan eszközöket adjanak nekik és a családjuknak, amikkel a felszínen tudnak maradni a hétköznapokban. Falmászásba, túrázásba és csoportos beszélgetésekbe csomagolva tanítják meg azoknak, akik nyitottak rá, hogyan kommunikáljanak, lélegezzenek, ha nyugodtak akarnak maradni, hogyan gondolkodjanak és kezeljék a veszteségeiket.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hegyimentők helikopterrel mentettek meg egy magyar túrázót Szlovákiában
Kína hadgyakorlatot indított Tajvan körül
Nem úgy tűnik, hogy áttörés született Trump és Zelenszkij találkozóján
A levegőben ütközött össze két helikopter
Lázár János
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik