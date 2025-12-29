„Nem szedtem a pirulákat, pedig felírták. Nappal tudtam csak pihenni. Aztán megjelent az agresszió” – hogyan dolgozzák fel a traumákat a veteránok?

Teljesítettük a kötelességünk

– olvasható a lakonikus tömörségű mondat a szovjet-afgán háború sírkő méretű, beregszászi emléktáblájának gránitjába marva. Eltörpül a teret vele szemben domináló, nagyságrendekkel nagyobb építmények, a Majdanon meghalt száz tüntetőre emlékeztető gránitfal és a fekete monolit mellett, mely Ukrajna védőinek állít emléket 2014 óta.

Az emlékmű mérete és elhelyezése is illusztrálja azt a szégyenérzetet és zavarodottságot, amit a közel 300 milliós Szovjetunió vezetése és lakossága az Afganisztánban harcoló, nagyjából félmillió katona hazatérése után érzett. A szovjet sorkatonák körülbelül egy évet harcoltak kint, mielőtt testileg-lelkileg megnyomorodva leszerelhettek. Társadalmi reintegrációjuk katasztrofális volt, javarészük az alkoholizmus és a szervezett bűnözés mocsarában süllyedt el.

Ezzel szemben a nagyjából 30–35 milliós Ukrajnának 2025-ben 800 ezer katonája áll fegyverben – a túlnyomó többségük több éve. A harcoló beosztásúak többször sebesültek, átlagéletkoruk 40 fölötti, a családjuk és a korábbi munkahelyük várja vissza őket. Ehhez azonban nemcsak testben, hanem lélekben is haza kell térni, megtanulva együttélni mindazzal, amit átéltek – és amivé időközben váltak.

Túléltétek. De most újra meg kell tanulnotok élni

– mondja Alla, a Mountain Seed nevű amerikai civil szervezet pszichológusa veteránok egy csoportjának a Kárpátalján, a Tisza partján állva.

A volt katonák egyhetes programon vesznek részt a párjaikkal, ami a traumák feldolgozásához édeskevés, de a cél nem is ez, hanem az, hogy olyan eszközöket adjanak nekik és a családjuknak, amikkel a felszínen tudnak maradni a hétköznapokban. Falmászásba, túrázásba és csoportos beszélgetésekbe csomagolva tanítják meg azoknak, akik nyitottak rá, hogyan kommunikáljanak, lélegezzenek, ha nyugodtak akarnak maradni, hogyan gondolkodjanak és kezeljék a veszteségeiket.