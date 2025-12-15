Bondi Beach: egy magyar holokauszt-túlélő is a tömeggyilkosság áldozata

Egy magyar holokauszt-túlélő, Pogány Marika is áldozatul esett a Sydney népszerű strandján, a Bondi Beachen ausztráliai idő szerint vasárnap délután történt tömeggyilkossában – írja az Izrael fókuszú Kidma nonprofit szervezet a Facebook-oldalán. A 82 éves asszony több ausztrál hírportál szerint is a rendezvény első sorban ült barátaival, amikor a terristák megtámadták őket.

A Kidma portál szerint az asszony aktív életet élt, 2019-ben elnyerte az ausztáliai Zsidó Közösségi Felhívás Mensch díját, amiért 23 éven át önkéntesként segítette a zsidó idősek programját, a Centre of Activity-n keresztül. Több mint 12 ezer kóser ételt szállított ki.

A szlovákiai Komáromi Zsidó Hitközség megemlékezéséből kiderül, hogy Marika hű maradt magyar zsidó gyökereihez. Rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártír megemlékezésekre, hogy a Holokausztban elpusztított szeretteire közösen emlékezzenek

Az áldozatok közt van egy szintén gyanúsan magyar nevű férfi is, Tibor Weitzen, ám az ő esetleges magyar gyökereit nem említik a hírek.

A vasárnap történt tömeggyilkosság eddig 16-an haltak meg, és 40 embert ápolnak kórházban, az elkövetők a zsidó közösséget választották célpontjukul. A rendőrség azóta megerősítette, hogy egy apa és a fia követték el a mészárlást. A The Guardian szerint Mal Lanyon, az Új-Dél-Walesi rendőrfőkapitány jelentette be, hogy egy 50 éves férfi és 24 éves fia voltak az elkövetők. Az apát a rendőrök lelőtték, míg a fia kritikus, de stabil állapotban van a kórházban.

