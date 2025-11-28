Lemondott a román védelmi miniszter, mert meghamisította az önéletrajzát

Bejelentette lemondását a román védelmi minisztérium éléről pénteken Ionut Mosteanu, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) politikusa, akit szakmai önéletrajza meghamisításával gyanúsított meg a román média.

A lapokban megjelent leleplezések hatására a politikus csütörtökön elismerte, hogy egy internetről letöltött modell alapján készült, sebtében leadott szakmai önéletrajzában „figyelmetlenségből” olyan egyetemi végzettség jelent meg, amely nem felel meg a valóságnak, és egy másik egyetemi oklevél közzétételével próbálta bizonyítani, hogy rendelkezik a kormányzati tisztségekben megkövetelt felsőfokú végzettséggel.

Az őt, pártját és a kormányt ért támadások hatására azonban Mosteanu pénteken Facebook-bejegyzésben bejelentette: lemond a tárca éléről, hogy az őt érő támadások ne kérdőjelezzék meg a román hadsereg hitelét.

(MTI)