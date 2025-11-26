Olaszország mostantól életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtja a nőgyilkosságok elkövetőit

Olaszország parlamentje november 25-én szavazta meg a nőgyilkosság törvényhozásba illesztését, és életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtja azt – írta a The Associated Press.

A szavazás egybeesett a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjával, amelyet az ENSZ Közgyűlése jelölt ki.

A törvény többségi szavazatot nyert a Képviselőház végső szavazásán, a jobbközép és a baloldali ellenzék támogatásával, összesen 237 szavazattal.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök konzervatív kormánya támogatta a jogszabályt, mely válaszként született a nőket célzó gyilkosságok és más erőszakos cselekmények sorozatára Olaszországban.

A törvény határozottabb intézkedéseket tartalmaz a nemi alapú bűncselekmények, például a zaklatás és a bosszúpornó ellen is.

Kulcsszerepet játszott a törvény megszavazásában Giulia Cecchettin egyetemi hallgató 2023-as meggyilkolása. Az eset fontos szerepet játszott a nőkkel szembeni erőszak okairól folytatott széles körű nyilvános vitában Olaszországban.

Nem állnak meg itt

Meloni így nyilatkozott az új törvényről:

Megháromszoroztuk a nők elleni erőszakkal foglalkozó központok és menedékházak finanszírozását, létrehoztunk a segélyvonalat, és innovatív oktatási és tudatosságnövelő tevékenységeket valósítottunk meg. Ezek konkrét lépések előre, de nem állunk meg itt. A továbbiakban sokkal többet kell tennünk, minden nap.

A baloldali ellenzék támogatta a törvényt a parlamentben, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kormány megközelítése csak a probléma büntetőjogi aspektusát célozza, miközben a gazdasági és kulturális különbségeket figyelmen kívül hagyja.

2024-ben 106 nőgyilkosságot regisztráltak, melyek közül 62 esetben a partnerek vagy volt partnerek voltak az elkövetők.