„Ők már nem szólhatnak, nekünk kell” – a nőgyilkosságok áldozataira emlékeztek Budapesten

Néma tanúk – ezzel a címmel rendezett megemlékezést a női gyilkosságok áldozataira és felvonulást a nők elleni erőszak ellen a NANE Egyesület kedden délután öt órától Budapesten.

A demonstráció során az áldozatokat szimbolizáló női sziluetteket, az úgynevezett Néma Tanúkat vitték a résztvevők a Parlament elé, hogy kifejezzék:

rendszerszintű változásokra van szükség, hogy megszüntessük a nők elleni erőszakot Magyarországon.

A felvonuláson megemlékeztek

azokról a nőkről, akiket az elmúlt évben partnerük, volt partnerük, egyéb férfi családtagjuk, vagy egy általuk visszautasított férfi ölt meg,

azokról , akiket régebben öltek meg, de csak az elmúlt 12 hónapban derült ki, hogy párkapcsolati vagy férfi családtagjuk által elkövetett gyilkosság áldozatai voltak, illetve akiknek az esete korábban nem szerepelt a híradásokban, továbbá

azokról a gyermekekről is, akiket az elmúlt év során párkapcsolati erőszakkal összefüggésben öltek meg.

Az eseményen felolvasták az áldozatok megölésének történetét is, és ezek szerepeltek a felvonulás nevét is adó piros nőalakokon, a Néma Tanúkon.

Galériánk a demonstrációról: