Lecsaptak az ukránok egy újabb oroszországi olajfinomítóra, több üzemanyagközpontot semmisítettek meg

A megszállt donyecki repülőtéren hosszú, több hónapos előkészítés után sikerült megsemmisíteni egy Sahíd típusú kamikaze drónok tárolására, összeszerelésére és indítására szolgáló bázist – hozta nyilvánosságra Bródi Róbert, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnoka csütörtökön a Telegramon, amit az ukrán vezérkar is megerősített, egyúttal robbanásokról, valamint erős másodlagos detonációról számolt be a megsemmisített objektum területén.

Emellett a vezérkar közölte, hogy az ukrán védelmi erők csapást mértek az oroszországi volgográdi olajfinomítóra is. „az üzem éves finomítási kapacitása 15,7 millió tonna, ami Oroszország teljes feldolgozási volumenének 5,6 százalékát teszi ki. A célpont körzetében robbanásokat és tüzet észleltek” – áll a közleményben.

Az orosz erők által elfoglalt Krími Autonóm Köztársaság területén három üzemanyag-tároló objektumot semmisítettek meg az ukrán erők. „A Hvargyijszke településen található olajbázison találat érte az egyik tartályt és több üzemanyagot tartalmazó vasúti tartálykocsit a töltő-lefejtő állomáson. Két másik, Szimferopolban található üzemanyagbázison megrongálódtak a tartályparkok, és tűz ütött ki az üzemanyagtartályokban” – írta a vezérkar.

(MTI)