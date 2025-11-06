ukrajnareptérbomba
Nagyvilág

Lecsaptak az ukránok egy újabb oroszországi olajfinomítóra, több üzemanyagközpontot semmisítettek meg

24.hu
2025. 11. 06. 16:36

A megszállt donyecki repülőtéren hosszú, több hónapos előkészítés után sikerült megsemmisíteni egy Sahíd típusú kamikaze drónok tárolására, összeszerelésére és indítására szolgáló bázist – hozta nyilvánosságra Bródi Róbert, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnoka csütörtökön a Telegramon, amit az ukrán vezérkar is megerősített, egyúttal robbanásokról, valamint erős másodlagos detonációról számolt be a megsemmisített objektum területén.

Emellett a vezérkar közölte, hogy az ukrán védelmi erők csapást mértek az oroszországi volgográdi olajfinomítóra is. „az üzem éves finomítási kapacitása 15,7 millió tonna, ami Oroszország teljes feldolgozási volumenének 5,6 százalékát teszi ki. A célpont körzetében robbanásokat és tüzet észleltek” – áll a közleményben.

Az orosz erők által elfoglalt Krími Autonóm Köztársaság területén három üzemanyag-tároló objektumot semmisítettek meg az ukrán erők. „A Hvargyijszke településen található olajbázison találat érte az egyik tartályt és több üzemanyagot tartalmazó vasúti tartálykocsit a töltő-lefejtő állomáson. Két másik, Szimferopolban található üzemanyagbázison megrongálódtak a tartályparkok, és tűz ütött ki az üzemanyagtartályokban” – írta a vezérkar.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az AfD rendszeresen kér ki katonai titkokat, a nagy német pártok szerint Moszkva érdekében
Magyarországon tartózkodik a volt lengyel igazságügyi miniszter, miközben Varsóban megy a harc a letartóztatása körül
Életfogytiglant kapott a német ápoló, aki 10 betegével végzett, hogy kevesebb munkája legyen
Börtönt kapott az SOS Gyermekfalvak egyik volt munkatársa Ausztriában, mert szexuális visszaéléseket követett el két fiú sérelmére
Bod Péter Ákos a K&H-ügyről: félelmet akar kelteni a kormány
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik