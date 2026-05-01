VSquare: Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban, az összkép azonban nem pozitív

Pár nappal a választás után arról írt a VSquare, hogy a NER kulcsszereplőihez tartozó oligarchák és a rezsim kiszolgálói lázas sietséggel próbálják külföldre menteni vagyonukat, még mielőtt a Magyar-kormány zárolhatná, lefoglalhatná vagy állami kézbe vehetné azt. A beszámoló szerint magánrepülőkkel viszik ki a készpénzt és más értékeket a Közel-Kelet különböző országaiba.
A rezsim egyik ismert embere már százmilliárd forintos nagyságrendben menekített vagy helyezett el vagyont Szaúd-Arábiában.
Panyi Szabolcs most már arról ír, hogy azóta több banki és üzleti forrással beszéltem, akik elmondása szerint ezeknek a próbálkozásoknak egy jelentős részét maguk a bankok állították meg. „Magyar Péter ugyanis nyilvánosan felszólította a hatóságokat és a bankokat a gyanús utalások leállítására, a külföldi tulajdonú magyarországi bankok pedig forrásaim szerint készségesen együttműködnek. Több bankról is kaptam olyan konkrét információkat, hogy aktívan blokkolják és jelentik a gyanús utalásokat a NAV pénzmosás elleni részlegének.”
Panyi információi szerint
- az egyik külföldi tulajdonú magyar bank például befagyasztott mintegy 11 milliárd forintot (30 millió eurót), amely egy olyan ismert magyar cég számláin volt, mely vállalat az Orbán-rezsim médiaműveleteinek finanszírozásában vesz részt.
- egy másik, szintén külföldi tulajdonban lévő magyar bank egy másik forrás elmondása alapján minden, bizonyos értékhatár fölötti utalást leállított, mely utalások Szingapúrba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Bahreinbe, Szaúd-Arábiába, Uruguayba, Nicaraguába, Svájcba, illetve egy bécsi privátbankhoz mentek volna. Egyes utalássorozatok 10–20 millió dollár közötti összegűek voltak.
A kép ugyanakkor korántsem ennyire pozitív, a blokkolt összegek ugyanis csak töredékei a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak. A külföldi bankok – írja Panyi – ugyan betömködhetnek néhány rést, melyen keresztül a vagyonok kifolynak, ám az igazán fontos pénzcsatornánk ezek szerint máshol futnak.