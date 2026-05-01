Meghalt Bikár Péter, a magyar jégkorong meghatározó alakja

Bikár Péter 1961-ben debütált az ob I-ben, pályafutása során megfordult a BVSC-ben, a Ferencvárosban és a Székesfehérvári Volánban is.

Az ötszörös magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes csatár 92 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, tagja volt annak a csapatnak, amely 1964-ben részt vett az innsbrucki téli olimpián.

Játékosként kilenc világbajnokságon szerepelt, de a nyolcvanas években orvosként és edzőként is ott volt a vébén a válogatott stábjában.

Bikár 2014 óta volt a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnoka tagja.