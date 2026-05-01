„Mbappé nem képes arra, amit Dembélé és Olise csinál a pályán” – figyelmeztették a francia focikapitányt a vébé előtt

Sok szövetségi kapitány cserélne Didier Deschamps-mal, a francia válogatott főnökével, aki elképesztően bő és minőségi keretből válogathat a nyári világbajnokság előtt.

A tornára összesen 26 játékos – köztük három kapus – nevezhető, és bár vannak még kérdőjelek, az biztosra vehető, hogy Deschamps az aranylabdás Ousmane Dembélét, a Bayernben elképesztő számokat produkáló Michael Olisét és a Real Madrid klasszisát, Kylian Mbappét magával viszi a vébére.

A korábbi 13-szoros francia válogatott, Jeremy Rothen úgy véli, Deschamps jobban tenné, ha nem Mbappé lenne a támadósor vezére, egyszerűen csak kihasználnák az erősségeit.

Ne ő legyen a támadójáték kiindulópontja

„Ha megnézzük a körülötte lévő játékosokat, nem várhatjuk el Mbappétól, hogy ő legyen a támadójáték irányítója. Viszont építenünk kell az erősségeire, hiszen az nagy előny, hogy van egy rendkívül hatékony játékosunk, aki rengeteg gólt lő. Rendben, ő ezért van itt, de ki kell alakítani köré egy megfelelő rendszert” – magyarázta Rothen.

A Monaco és a PSG korábbi játékosa azt is hozzátette, Dembélé és Olise technikailag magasabb szintet képvisel, mint Mbappé, aki 56 góljával második a francia válogatott örökranglistáján Olivier Giroud (57) mögött.

Ahogy Dembélé és Olise a labdához ér, az valami hihetetlen! Nem szégyellem kimondani, hogy Mbappé nem képes arra, amit Dembélé és Olise csinál a pályán!

Kemény csoportba kerültek a vébén

Deschamps-nak még van bő másfél hónapja, hogy kitalálja, hogyan is nézzen ki a 2018-ban világbajnok, 2022-ben vb-ezüstérmes francia csapat támadósora. A francia válogatott júniusban Elefántcsontparttal és Észak-Írországgal vív felkészülési meccset, majd a vébén Szenegállal, Irakkal és Norvégiával találkozik majd a csoportkörben.