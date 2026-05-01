Meg akarták lincselni egy őslakos kislány feltételezett gyilkosát, összecsapások törtek ki Ausztráliában

Martin Keep / AFP
24.hu
2026. 05. 01. 08:57
Heves összecsapások törtek ki egy kórház környékén Alice Springs városban, Ausztrália középső részén, miután kórházba szállították egy az őslakos közösséghez tartozó ötéves kislány feltételezett gyilkosát. Erről a rendőrség adott ki közleményt pénteken.

Az MTI által ismertetett tájékoztatás szerint két rendőr, két mentős és egy tűzoltó megsérült az összecsapásokban. A helyi média által közzétett felvételeken egy lángokban álló rendőrautó és a könnygázfelhőben fegyveres rendőrökre üvöltő tömeg volt látható.

A mintegy négyszáz fős tömeg azért akart bejutni a kórházba, hogy bosszút álljon a szombaton eltűnt és csütörtökön holtan megtalált ötéves kislány megölésével gyanúsított Jefferson Lewison. A férfit korábban már elítélték testi sértésért, és nemrég szabadult a börtönből.

Azért került kórházba, mert még csütörtökön elment a helyi őslakos közösség táborába. Miután bejelentkezett, a tábor tagjai úgy döntöttek, hogy önbíráskodás útján igazságot szolgáltatnak, és addig verték, amíg eszméletét vesztette.

Martin Dole, az Északi Terület rendőrfőnöke a helyi közszolgálati csatornának, az ABC-nek azt mondta, hogy Lewist péntek hajnalban saját biztonsága érdekében a terület fővárosába, Darwinba szállították, és valószínűleg a következő napokban vádat emelnek ellene.

