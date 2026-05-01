Gazdaság

Fontos részletek derültek ki a titokban felvett kínai gigahitelről

Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Hszi Csin-ping kínai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Pekingben 2024. július 8-án.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 01. 07:37
A kölcsön legfontosabb feltételeit – köztük a kamatot és a költségeket – hosszú ideig eltitkolták, és csak a választás után váltak részben megismerhetővé.

Éveken át nem voltak ismertek annak az 1 milliárd eurós, akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos hitelnek a részletei, amelyet a most távozó Orbán-kormány 2024 tavaszán teljes titokban vett fel Kínától.

A kölcsönt három kínai állami pénzintézet – a China Development Bank, az Export-Import Bank of China és a Bank of China – biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint tíz százalékkal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.

A kormány a hitel legfontosabb paramétereit azonban következetesen titkolta: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) azt állította, hogy a szerződés jelentős része banktitoknak minősül – ez annak ellenére történt, hogy a bíróság kimondta, közpénzről és közérdekű adatokról van szó, ezért a szerződést nyilvánosságra kellene hozni.

Most azonban érdemi változás történt. A 444 a megváltozott politikai helyzetre való tekintettel újra adatigénylést nyújtott be, amelyre az ÁKK érdemi választ adott. Ebből kiderül, hogy

a gigahitel kamata a 6 havi EURIBOR-hoz kötött változó kamat, amelyhez 1,5 százalékpontos felár társul,

vagyis a jelenlegi kamatszint évi 3,916 százalék. Emellett egyszeri szerződéskötési és szervezési díjat is felszámoltak, összesen a hitelösszeg 0,8 százalékát, mintegy 8 millió eurót. A futamidő három év, a teljes összeget egy összegben kell visszafizetni 2027 áprilisában.

A teljes szerződés nyilvánosságra hozatalát ugyanakkor az ÁKK továbbra is elutasítja, arra hivatkozva, hogy az „aránytalanul sértené” az állam pénzügyi és külpolitikai érdekeit.

