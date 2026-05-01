„Tiszteletben kell tartani minden véleményt, kivéve, ha az egy szar vélemény” – a PSG-edző beszólt azoknak, akik lehúzták az 5-4-es BL-elődöntőt

A kilencből ötöt szerzett a címvédő PSG, amely így soványka előnyből várhatja a szerdai, müncheni visszavágót.

Azok, akik a taktikus fuballt szeretik, bizonyára fanyalogva nézték, hogy a két csapat mindent feltett a támadójátékra, és ennek egy bődületes gólfesztivál lett a vége.

Luis Enrique nyersen fogalmazott

A pénteki sajtótájékoztatón Luis Enriquét, a párizsiak edzőjét arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy voltak, akik kritizálták a két csapatot az elődöntő első felvonása után.

„Általában tiszteletben kell tartani minden véleményt, kivéve, ha az egy szar vélemény. Vannak, akik szeretik ezt a fajta futballt, a többség ilyen, és én is ebbe a táborba tartozom, és vannak, akiknek nem tetszik. De nem foglalkozom ezekkel a véleményekkel. Azt láttuk, hogy azok, akik szeretik a futballt, élvezték a meccset, és ez a lényeg” – nyilatkozta Luis Enrique, aki eddig összesen tíz trófeát nyert a PSG-vel.

🚨🚨 Luis Enrique 🇪🇸 : « Je pense que CE N’EST PAS IMPORTANT DE RESPECTER TOUTES LES OPINIONS car si c’est UNE OPINION DE MERD*, tu ne dois pas respecter. » 😂😭 🎥 @RMCsport pic.twitter.com/t984KYiFlg — Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2026

A hétvégi bajnokiról nem is kérdezték

Ebben az idényben meglehet a 11. és a 12. is, hiszen a BL-ben két meccsre van az ismétléstől a csapata, a bajnokságban pedig négy körrel a vége előtt hat pont az előnye a második Lens-szal szemben. A müncheni visszavágó előtt a PSG a Lorient ellen játszik, és Enrique finoman odaszúrt egyet az újságíróknak, amiért csak a Bayern elleni párharcról kérdezték, és nem is került szóba az aktuális bajnoki.

En quittant la salle de presse, Luis Enrique a ironisé sur le fait qu’il n’y avait eu aucune question sur Lorient, l’adversaire auquel sera confronté le PSG samedi (17 heures) au Parc des princes, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1.

➡️ https://t.co/TN8gxAf5D5 pic.twitter.com/xPY1aLFP8b — L’Équipe (@lequipe) May 1, 2026

