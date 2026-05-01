„Tiszteletben kell tartani minden véleményt, kivéve, ha az egy szar vélemény” – a PSG-edző beszólt azoknak, akik lehúzták az 5-4-es BL-elődöntőt

FRANCK FIFE / AFP
2026. 05. 01. 22:29
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain edzője kiosztotta azokat, akik kritikával illették a Bayern elleni BL-elődöntőjüket, amelyen összesen kilenc gól született.

A kilencből ötöt szerzett a címvédő PSG, amely így soványka előnyből várhatja a szerdai, müncheni visszavágót.

Azok, akik a taktikus fuballt szeretik, bizonyára fanyalogva nézték, hogy a két csapat mindent feltett a támadójátékra, és ennek egy bődületes gólfesztivál lett a vége.

Luis Enrique nyersen fogalmazott

A pénteki sajtótájékoztatón Luis Enriquét, a párizsiak edzőjét arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy voltak, akik kritizálták a két csapatot az elődöntő első felvonása után.

„Általában tiszteletben kell tartani minden véleményt, kivéve, ha az egy szar vélemény. Vannak, akik szeretik ezt a fajta futballt, a többség ilyen, és én is ebbe a táborba tartozom, és vannak, akiknek nem tetszik. De nem foglalkozom ezekkel a véleményekkel. Azt láttuk, hogy azok, akik szeretik a futballt, élvezték a meccset, és ez a lényeg” – nyilatkozta Luis Enrique, aki eddig összesen tíz trófeát nyert a PSG-vel.

A hétvégi bajnokiról nem is kérdezték

Ebben az idényben meglehet a 11. és a 12. is, hiszen a BL-ben két meccsre van az ismétléstől a csapata, a bajnokságban pedig négy körrel a vége előtt hat pont az előnye a második Lens-szal szemben. A müncheni visszavágó előtt a PSG a Lorient ellen játszik, és Enrique finoman odaszúrt egyet az újságíróknak, amiért csak a Bayern elleni párharcról kérdezték, és nem is került szóba az aktuális bajnoki.

