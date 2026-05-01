Élet-Stílus

„Azt hitték, hogy a kis Erzsike rég elhunyt” – fél évszázad után egyetlen Facebook-poszttal megtalálta a családját

admin Tóth Bálint Soma
2026. 05. 01. 21:00

„Azt hitték, hogy a kis Erzsike rég elhunyt” – fél évszázad után egyetlen Facebook-poszttal megtalálta a családját

admin Tóth Bálint Soma
2026. 05. 01. 21:00
Erzsébet még egyéves sem volt, amikor kiemelték a családjából. Onnantól kezdve, hogy 12 évesen megtudta az igazságot az örökbefogadó anyjától, alig várta, hogy nagykorú legyen, és végre megkereshesse a vér szerinti szüleit. Bár a szülei is fel akarták kutatni őt, a családegyesítés évtizedekig nem járt sikerrel. Egészen addig, amíg Erzsébet megosztott bejegyzést egy elveszett rokonok felkutatására létrehozott Facebook-csoportban.

Sziasztok! Elsősorban szülőanyám keresem! Akkori neve J. Erzsébet. 1977. májusában születtem Szentendrén, a Szülőotthonban. Örökbe lettem fogadva, így semmilyen információm nincs, csak annyi, hogy lányanyaként szült. SOS! Fontos lenne!

– osztotta meg Erzsébet tavaly szeptemberben a Keresem a családom, rokonom,régi barátom,ღڿڰۣڿ♥ℒℴѵℯڿڰۣڿ nevű nyílt Facebook-csoportban, ami 2017 óta segíti a közösségi oldal felhasználóit a soha vagy régóta nem látott családtagok, rokonok, barátok vagy ismerősök felkutatásában. (Az édesanyja leánykori nevét, valamint a pontos születési dátumát és a saját vezetéknevét Erzsébet kérésére nem írtuk le.)

A most 49 éves nőt ekkor már több mint 35 éve foglalkoztatta, hogy kik lehetnek a vér szerinti szülei. Olyannyira, hogy miután a fiatal felnőttként, hivatalos úton tett próbálkozásai hiábavalóak voltak, még újsághirdetéseket is adott fel az 1990-es évek második felében, hátha megtalálja őket.

Nem volt mit veszítenem

– emlékezett vissza a kétgyermekes anya a 24.hu-nak adott interjújában.

Erzsébet idővel már nemcsak azért akarta megtalálni a családját, mert szerette volna megismerni a saját élete titkait, hanem azért is, mert ő is el akart árulni nekik egy súlyos titkot a saját egészségi állapotáról. Egy olyan titkot, ami az ő életükre is hatással lehet.

A cikk tartalmából

Hogyan válik egy gyerekkori sejtésből életre szóló kutatás? Mit érez egy 12 éves gyerek, amikor megmondják neki, hogy örökbefogadták? És mi történik azután, amikor kiderül: a vér szerinti családja évtizedeken át halottnak hitte? – a bátyját egy Facebook-bejegyzés segítségével megtaláló Erzsébet történetéből ezek a kérdésekre is választ kaphatunk, akárcsak arra

  • hogyan próbálta nagykorúként hivatalos úton felkutatni a szüleit,
  • miért utasították el,
  • hogyan kapcsolódik mindehhez a súlyos betegsége,
  • és hogyan talált rá végül a bátyjára egyetlen Facebook-bejegyzés segítségével.
Élet-Stílus
családegyesítés, eltűnt rokon keresése, facebook-csoport, vér szerinti család
