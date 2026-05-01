Galambra lőtt a nyugdíjas, mert a madár összecsinálta a kocsiját. A golyó azonban a helyi óvodába süvített be

„Egy galambot akartam megriasztani. Valójában nem is az volt a célom, hogy meglőjem, eltaláljam, csak, hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepiszkították az alatta parkoló kocsimat” – ezt mondta a Blikknek B. János.

Az idős férfi szavainak jelentőségét akkor értjük meg, ha felidézzük, hova is érkezett meg a lövés, amelyet a galambra leadott:

egy óvodába Solymáron.

A rendőrségre ugyanis még kedden, április 28-án érkezett a bejelentés arról, hogy lövedék csapódott be az óvoda nyitott ablakán, a lehúzott redőnyön keresztül. (Személyi sérülés nem történt.)

A lövést légfegyverből adta le egy nyugdíjas, aki a szemközti ház második emeleti lakásában él a feleségével. Habár a 71 éves B. Jánost megbilincselve rendőrségi fogdára szállították, egy nap után már haza is engedték. B. így emlékezett arra, amikor rálőtt a galambra:

Ekkor odalőttem, de nem is találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesültem, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Ez a légfegyver egyébként engedély nélkül kapható

A Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai súlyos testi sértés kísérlete miatt indítottak ellene eljárást, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és a letartóztatását is kezdeményezték, ám az ügyészség ezt nem látta indokoltnak, így elengedték.