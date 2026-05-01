leszerelmagyar honvédségporkoláb imre
Belföld

„Közös megegyezéssel” leszerelt a honvédségtől Porkoláb Imre dandártábornok, volt miniszteri biztos

Porkoláb Imre, a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelmi innovációért felelõs miniszteri biztosa elõadást tart az Európai Védelmi Alap (European Defence Fund, EDF) nemzeti információs napján a Stefánia Palotában 2023. június 13-án.
24.hu
2026. 05. 01. 07:51
Porkoláb Imre, a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelmi innovációért felelõs miniszteri biztosa elõadást tart az Európai Védelmi Alap (European Defence Fund, EDF) nemzeti információs napján a Stefánia Palotában 2023. június 13-án.

Közös megegyezéssel megszünteti hivatásos szolgálati viszonyát Porkoláb Imre dandártábornok. Így fogalmaz a csütörtök este megjelent Magyar Közlöny határozata.

Porkoláb több mint harminc éve kezdte katonai karrierjét. A Sandhursti Királyi Katonai Akadémián végzett – ahol később Pálinkás Szilveszter és Orbán Gáspár is –, harcolt az Iraki Szabadság-hadműveletben, valamint Afganisztánban, és karrierje nagy részét a Magyar Honvédség különleges műveleti képességének megalkotásával és fejlesztésével töltötte.

Ezt a HVG Könyvek oldalán olvasható rövid életrajzában olvashatjuk, ahogy azt is, hogy a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság parancsnokának képviselőjeként a Pentagonban is dolgozott, ahol az amerikai egyesített vezérkarral, a Védelmi Minisztériummal, illetve a Washingtonba települt kiemelt kutatóintézetekkel tartotta a kapcsolatot. Amerikai tartózkodása alatt elvégezte a Harvard Egyetem felsővezetői tanfolyamát, illetve a Stanford Egyetem szervezeti innováció szakát.

Két könyvet írt katonai stratégiaalkotásról, 2020 októberétől vezette az MCC Vezetőképző Akadémiáját. 2022-ben nevezték ki védelmi innovációért felelős miniszteri biztosnak a Honvédelmi Minisztériumban. 2024-től a Miniszterelnöki Kabinetirodán Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó közvetlen munkatársa lett.

Tavaly március 15-én megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikereszt Katonai Tagozatát.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
