„PSG–Bayern? Gyenge edzők, nagyon-nagyon szar játékosokkal” – Guardiolán nevetett az összes újságíró

Mike Egerton/PA Images via Getty Images
admin Aranyossy Áron
2026. 05. 01. 14:08
Pep Guardiola mindenkit megnevettetett a Manchester City sajtótájékoztatóján.

A katalán edző csapata az Everton ellen játszik bajnoki mérkőzést a fordulóban, de az egyik újságírót nem a City játékosai érdekelték. Guardiola ugyanis felbukkant egy harmadosztályú bajnokin, a Stockport–Port Vale találkozó lelátóján tűnt fel. Amikor viszont arról kérdezték, hogy miért épp ezt választotta a Bajnokok Ligája csúcsrangadója helyett, gúnyosan felelt.

Egy nappal előbb megnéztem a menetrendet, láttam, hogy PSG–Bayern München lesz, katasztrofális mérkőzés. Gyenge edzők, a játékosok pedig nagyon-nagyon szarok. Imádom az angol focit, ezért elmentem a Stockporthoz

– válaszolta fanyar mosollyal Guardiola.

Az nem derült ki, hogy miért döntött így valójában Guardiola, de mindenki jót derült a viccén. Az Everton egyébként május 4-én látja vendégül a manchesterieket.

