Elpártoló polgármesterek: Miért fordítottak hátat a Fidesz–KDNP-nek?

Ki az, aki szegény embereknek az ételosztását pártpolitikai alapon nézi?”

– kérdezi Orosz István, a Nógrád vármegyei Bátonyterenye polgármestere, aki 2025-ben azért lépett be a KDNP-be, hogy a települése kapjon támogatást és megmeneküljön a csődtől. Az év elején aztán ki is lépett, miután a pártközpontban szóvá tették, hogy a közösségi médiában megosztott egy ételosztást, amelyet a Tisza szervezett.

Orosz 2024-ben annak köszönhetően nyerte meg az önkormányzati választást, hogy aktívan részt vett a bátonyterenyei akkumulátor-szétszerelő üzemmel szemben szerveződő helyi civil mozgalomban. A választás előtt a 24.hu is készített a településen riportot.

A Bács-Kiskun vármegyei Bócsa fideszes polgármestere, Szőke-Tóth Mihály már évek óta belülről kritizálta a pártját, de nem volt semmi hatása. A választás napján végül ő is a Tisza támogatására buzdított. Szerinte a Fidesz nem értékalapú politizálást folytatott, hanem csak egy dolog érdekelte: a hatalom megtartása. Ő is a kilépését tervezi, ha előtte ki nem rúgják.

A Deutsche Welle riportere két vidéki polgármesterrel forgatott, akik részletesen meséltek nyílt szakításuk okairól: helyi konfliktusokról, korrupcióról, lojalitáskényszerről. A választáson végül azokban a körzetekben a Tisza nyert is, ahová ezek a települések tartoznak. Bács-Kiskunban Lezsák Sándor, Nógrádban pedig Becsó Zsolt vesztette el a mandátumát.