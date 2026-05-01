Harry Potter-rajongók figyelem: megint ingyen adják a Hogwarts Legacy-t!

Még nincs fél éve, hogy az Epic Games Store digitális játékáruház ingyen kínálta a Harry Potter-univerzumban (vagy ha úgy tetszik Varázsvilágban) játszódó Hogwarts Legacy PC-s verzióját, most ismét egyetlen fillér kicsengetése nélkül lehet bezsákolni a játékot, méghozzá a május 3-án délután 5 óráig.

Fontos továbbá, hogy a Hogwarts Legacy mellett két további játék is ingyen van az áruházban, a Firestone Online Idle RPG, illetve az Oddsparks: An Automation Adventure. Ezek a programok ugyanakkor május 7-én délután 5 óráig szerezhetők be akciósan.

A Hogwarts Legacy 2023 elején került a boltokba, a megjelenéskor tesztet is írtunk róla, amit így zártunk: a játék sztorija ugyan nem eget rengető, de ügyesen bővíti a Varázsvilág mitológiáját, és szerencsére úgy lett megírva, hogy végig fenntartsa a játékosok érdeklődését. Az igazi élményt viszont mégsem ez adja, hanem a ránk váró világ, amelyben szabadjára vagyunk engedve, ahol nemcsak minket jár át a mágia, de a bejárható terület minden egyes szegletét.

A Hogwarts Legacy megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha már van profilunk, akkor a játék adatlapján a Get gomb megnyomásával csak igényelni a programot.

Ezt követően a játék automatikusan bekerül a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik e-mailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games windowsos keretprogramján keresztül) bármikor telepíthető, így játszható lesz.