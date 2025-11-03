rómatoronyösszeomlott
Részben összeomlott egy középkori torony Rómában

Tiziana FABI / AFP
2025. 11. 03. 15:18
Tiziana FABI / AFP

Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony, írja az MTI. A hétfői incidensben helyi sajtójelentések szerint legalább egy munkás súlyosan megsérült.

A helyszínen turisták százai nézték végig, ahogy a tűzoltók létrán próbálják elérni a torony felső szintjét, hogy kimentsék a bennrekedt dolgozókat. Három munkást sikerült biztonságba helyezni, egy ember azonban a romok között rekedt, írja a Corriere della Sera olasz napilap.

A mentési munkálatok közben a torony egy másik része is leomlott. A létrán tartózkodó tűzoltók az újabb omlás után gyorsan leereszkedtek, de egyelőre nem tudni, történt-e további sérülés.

A Torre dei Contit III. Ince pápa a 13. század elején építtette a család lakótornyaként. Az épületet korábban is több szerencsétlenség érte: 1349-ben egy földrengés súlyosan megrongálta, majd a 17. században részben ismét összeomlott. Eredeti magassága 50-60 méter lehetett.

A hétfői baleset után Roberto Gualtieri római polgármester és Alessandro Giuli kulturális miniszter is a helyszínre sietett, hogy tájékozódjanak a mentésről és a torony állapotáról.

A környéket lezárták, a szakértők pedig vizsgálják, milyen további veszélyekkel kell számolni.

