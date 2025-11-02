németországterrorizmusletartóztatásberlin
Nagyvilág

Terrorakció tervezése miatt lecsapott a német rendőrség egy szír mozgássérültre

afp
admin Spirk József
2025. 11. 02. 17:24
afp

Őrizetbe vettek egy férfit Berlinben, akit terrorcselekmény tervezésével gyanúsítanak – közölte vasárnap a német főváros ügyészsége.

A szombat este hatóságok elfogott férfit súlyos, államellenes bűncselekmény előkészítésével gyanúsítják. Az ügyészség szóvivője szerint egy dzsihadista indíttatású merénylet kiterveléséről van szó.

A berlini Neukölln városrészben végrehajtott műveletben a rendőrség különleges kommandós alakulatának (SEK) egységei is részt vettek. Az ügyészségi szóvivő szerint ennek során pokolgépkészítéshez alkalmas anyagokat is lefoglaltak.

A Bild című lap biztonsági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a 2023 óta Németországban tartózkodó, menekültstátusszal rendelkező szíriai származású férfi – akit a lap Abdalla R. néven azonosított – öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani a német fővárosban. (MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz” – Donald Trump katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát
Halloween-tök, boszorkányevezés és Freddie Mercury a hét képein
Gyalog, motorral, traktoron – az egész országból érkeztek megemlékezők Újvidékre
Franciaországban azzal vádolják a Sheint, hogy gyerekszerű szexbabákat értékesített
Elvitték a főnyereményt a hatos lottón
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik