Kiterjedt orosz támadás érte Ukrajnát

Oroszország péntekre virradóra 70 drónnal támadta Ukrajnát, közülük a légvédelem 35-öt lelőtt, illetve semlegesített, 31 csapódott be tíz helyszínen, továbbá két helyen lelőtt drónok maradványai hullottak le – jelentette az ukrán légierő.

Az ukrán energetikai minisztérium arról tájékoztatott, hogy az éjjel az orosz hadsereg csapást mért Dnyipropetrovszk, Kirovohrad, Szumi és Donyeck megye energetikai létesítményeire.

A helyreállítási munkálatok folyamatban vannak, az energetikai szakemberek folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsák az áramellátást

– emelte ki a tárca közleményében. A minisztérium arra kérte a lakosságot, hogy a nap folyamán – különösen a reggeli és esti csúcsidőszakban – „észszerűen használják” az elektromos áramot.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv városában péntek délelőtt orosz dróntámadás érte a vasutat, egy mozdonyvezető megsebesült – közölte a megyei ügyészi hivatal.

Az ukrán vezérkar arról is jelentést tett, hogy az orosz fegyveres erők lelőtték saját vadászgépeik egyikét, egy Szu-30SZM típusút a Krím félsziget fölött. „Az ukrán haditengerészet felderítése rádiólehallgatásból információt szerzett arról, hogy a megszálló oroszok Szu-30SZM típusú repülőgépének mindkét hajtóműve kigyulladt, és a személyzet katapultált. A gép az orosz megszállás alatti Krími Autonóm Köztársaság nyugati-északnyugati részén hajtott végre harci feladatot” – áll a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményben. Az ukrán vezérkar feltételezése szerint az oroszok egy dróntámadást próbáltak visszaverni légvédelmi eszközökkel, de a saját gépüket találták el.

A kijevi katonai vezetés egy másik közleményében azt írta, hogy meglátása szerint jelentősen növelné Oroszország rákényszerítésének esélyét a háború befejezésére és az igazságos béke megteremtésére az, ha Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépeket biztosítanának Ukrajnának.

A vezérkar szerint az ukrán csapatok megállították az orosz erők tavaszi-nyári offenzíváját, és egyes frontszakaszokon ukrán ellentámadó műveleteket hajtanak végre.

Az ellenség csekély előrenyomulásaiért súlyos veszteségekkel fizet: csupán szeptemberben mintegy 29 ezer megszálló esett el vagy tűnt el, továbbá 70 harckocsi, 65 páncélozott harcjármű, több mint 1050 tüzérségi rendszer, 6 rakéta-sorozatvető és más technikai eszköz semmisült vagy rongálódott meg. Az év eleje óta 2060 ellenséges katonát ejtettünk foglyul

– áll a közleményben. A vezérkar hozzátette, hogy az év eleje óta az ukrán erők sikeres csapásokat mértek 45 oroszországi üzemanyag-előállító, valamint energetikai és hadiipari létesítményre. „Ennek következményeként az üzemanyag- és kenőanyag-termelés összvolumene Oroszországban mintegy 25 százalékkal csökkent. A finomított olajtermékek exportjának csökkenése naponta több mint 46 millió dollár veszteséget okoz az agresszor országnak” – írta a vezérkar.