szijjártó pétervlagyimir putyinreakciódonald trump
Nagyvilág

Szijjártó: Fantasztikus hír

ROBERTO SCHMIDT / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 16. 20:44
ROBERTO SCHMIDT / AFP

Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással. A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren.

– írta Szijjártó Péter a Facebookon. A külügyminiszter arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, jövő héten magas szintű találkozót tartanak az oroszokkal, amelyet az amerikai külügyminiszter vezet majd. Ha ez sikeres lesz, akkor ő maga Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy reagált, hogy

Készen állunk.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump és Putyin Budapesten fognak tárgyalni a háború befejezéséről
Uniós főképviselő: Oroszország most nem tudja megtámadni az Európai Uniót, de a következő években felkészülhet erre
Az Európai Parlament elé kerül a brüsszeli magyar kémbotrány
Működőképesnek tűnik a láthatatlan fal – bár folyamatosan csökken a migránsok száma, „bármikor beüthet a ménkű”
Trump és Putyin Budapesten fognak tárgyalni a háború befejezéséről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik