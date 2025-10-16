Szijjártó: Fantasztikus hír

Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással. A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren.

– írta Szijjártó Péter a Facebookon. A külügyminiszter arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, jövő héten magas szintű találkozót tartanak az oroszokkal, amelyet az amerikai külügyminiszter vezet majd. Ha ez sikeres lesz, akkor ő maga Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy reagált, hogy