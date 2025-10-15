„A tárgyalásokon mindkét oldalon felül kell írni a borzalmas emlékeket” – az eufória után nehéz időszak jön az izraeli-palesztin megbékélésben

Több mint húsz állam vezetői – állam- és kormányfők, külügyminiszterek – jelentek meg hétfőn az egyiptomi Sarm es-Sejkben, hogy részt vegyenek a múlt héten Izrael és a Hamász által is elfogadott béketerv ünnepélyes aláírásán.
A háborúnak vége. A tűzszünet tartós lesz
– nyilatkozta a 20 pontos tervét a felekkel elfogadtató Donald Trump, mielőtt a hét elején Izraelbe, majd Egyiptomba utazott.
Az amerikai elnök mellett ott volt a találkozón
- a vendéglátó Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök,
- Tamím bin Hamád al-Tání sejk katari emír,
- Recep Tayyip Erdogan török elnök,
- Mahmúd Abbász a Palesztin Hatóság vezetője,
- António Guterres ENSZ-főtitkár,
- António Costa, az Európai Tanács elnöke,
- Emmanuel Macron francia elnök,
- Keir Starmer brit miniszterelnök,
- Friedrich Merz német kancellár,
- Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök,
- a cigizésért leszúrt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
- II. Abdullah jordániai király,
- Sehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök,
- valamint az Öböl-menti államok képviselői.
Hivatalosan a Szimchat Tórá zsidó ünnepre hivatkozva – nem hivatalosan Törökország, egyes közel-keleti országok és szélsőjobbos koalíciós partnerei ellenkezése miatt – Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nem volt jelen, ahogy a Hamász képviselői sem kaptak meghívást.
Kairó közlése szerint a csúcstalálkozó célja a Gázai övezetben zajló háború befejezése, valamint a régió békéjének és stabilitásának megteremtésére irányuló erőfeszítések erősítése volt.
Ez a történelmi hajnala a Közel-Kelet új korszakának
– mondta a béketervéről Trump hétfőn az izraeli parlamentben, a Kneszetben. „3000 évbe telt, mire idáig eljutottunk”– fogalmazott már az aláírást követően.
N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora szerint
az egyiptomi találkozó célja annak prezentálása volt, hogy a terv valós, reális és útnak indítható.
Továbbá annak demonstrálása, hogy Trump és a ügyben fontos szereplőkkel ápolt jó kapcsolata nélkül nem jöhetett volna mindez létre. A találkozó jelentősége pedig a Közel-Kelet szakértő szerint az volt,
