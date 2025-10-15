„A tárgyalásokon mindkét oldalon felül kell írni a borzalmas emlékeket” – az eufória után nehéz időszak jön az izraeli-palesztin megbékélésben

Több mint húsz állam vezetői – állam- és kormányfők, külügyminiszterek – jelentek meg hétfőn az egyiptomi Sarm es-Sejkben, hogy részt vegyenek a múlt héten Izrael és a Hamász által is elfogadott béketerv ünnepélyes aláírásán.

A háborúnak vége. A tűzszünet tartós lesz

– nyilatkozta a 20 pontos tervét a felekkel elfogadtató Donald Trump, mielőtt a hét elején Izraelbe, majd Egyiptomba utazott.

Az amerikai elnök mellett ott volt a találkozón

a vendéglátó Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök,

Tamím bin Hamád al-Tání sejk katari emír,

Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök,

Mahmúd Abbász a Palesztin Hatóság vezetője,

António Guterres ENSZ-főtitkár,

António Costa, az Európai Tanács elnöke,

Emmanuel Macron francia elnök,

Keir Starmer brit miniszterelnök,

Friedrich Merz német kancellár,

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök,

a cigizésért leszúrt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,

II. Abdullah jordániai király,

Sehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök,

pakisztáni miniszterelnök, valamint az Öböl-menti államok képviselői.

Hivatalosan a Szimchat Tórá zsidó ünnepre hivatkozva – nem hivatalosan Törökország, egyes közel-keleti országok és szélsőjobbos koalíciós partnerei ellenkezése miatt – Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nem volt jelen, ahogy a Hamász képviselői sem kaptak meghívást.

Kairó közlése szerint a csúcstalálkozó célja a Gázai övezetben zajló háború befejezése, valamint a régió békéjének és stabilitásának megteremtésére irányuló erőfeszítések erősítése volt.

Ez a történelmi hajnala a Közel-Kelet új korszakának

– mondta a béketervéről Trump hétfőn az izraeli parlamentben, a Kneszetben. „3000 évbe telt, mire idáig eljutottunk”– fogalmazott már az aláírást követően.

N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora szerint

az egyiptomi találkozó célja annak prezentálása volt, hogy a terv valós, reális és útnak indítható.

Továbbá annak demonstrálása, hogy Trump és a ügyben fontos szereplőkkel ápolt jó kapcsolata nélkül nem jöhetett volna mindez létre. A találkozó jelentősége pedig a Közel-Kelet szakértő szerint az volt,