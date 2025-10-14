georgia meloniorbán viktorgázai tűzszünetrecep tayyip erdogan
Orbán a tolmácsgéppel küzdött, Erdogan Melonit próbálta leszoktatni a dohányzásról a békecsúcson

admin Papp Atilla
2025. 10. 14. 12:30
KMPH FOX26 NEWS / YOUTUBE

Hétfőn este az egyiptomi Sarm es-Sejkben Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást. Trump az aláírást követően elmondta, hogy élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak, a helyszínen lévő Orbán Viktort pedig nagyszerű vezetőként jellemezte.

Az egyiptomi elnök köszöntője alatt a világ vezetői felsorakoztak egy pódiumon, ahol többen is tolmácsgép segítségével hallgatták a beszédet, melyet Esz-Szíszi elnök arabul mondott el, de egy tolmács ezzel egy időben hangosan fordította angolul. Egy ilyen eszközt kapott a magyar miniszterelnök is, de a felvételek tanúsága szerint alaposan meggyűlt vele a baja (Orbán küzdelme 2:20-kor kezdődik, és percekig tart):

Georgia Meloni olasz miniszterelnököt Erdogan dorgálta meg: a török elnök tolmácsa segítségével közölte vele, hogy, habár nagyszerűen néz ki, le kell szoknia a dohányzásról. Meloni erre kelletlenül helyeselt, a szintén a szobában tartózkodó Emmanuel Marcron francia elnök pedig nevetve odaszúrta, hogy az ügy reménytelen:

