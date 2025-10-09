Tűzszünet: Izrael és a Hamász az utolsó részletekről egyeztetnek

A tűzszüneti és túszmegállapodás utolsó részleteiről, egyebek között az izraeli börtönökből kiengedendő palesztinokról egyezkedik Sarm es-Sejkben csütörtökön a nemzetközi közvetítéssel folyó tárgyalásokon Izrael és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet delegációja.

A felek a sarm-es-sejki tárgyalásokon csütörtökre virradóan létrehoztak egy különleges munkacsoportot a vöröskereszt kebelén belül, amely a már halott túszok esetében felkutatja a holttesteket, ha hollétük a Hamász már csak hozzávetőlegesen ismeri. A csoportot izraeli, amerikai, török, egyiptomi és katari szakemberek alkotják majd – írja az MTI.

A kiszivárgott hírek szerint várhatóan nem kerül szabadlábra Izraelből a gyilkosságokért ötszörös életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt Marvan Barguti. A tárgyalásokon eddig kulcsszerepet játszó Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, valamint Jared Kushner, az amerikai elnök veje és közel-keleti tanácsadója csütörtökön Izraelbe érkezik.

Tel-Avivban a Túszok tere csütörtök reggel óta tele van emberekkel, kezükben izraeli és amerikai zászlók, beszélgetnek, énekelnek, ünneplik az immár két éve Izraelből elrabolt utolsó túszok napokon belül várható hazatérését.

A távirati iroda azt írja: Irán támogatja az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között csütörtökön megkötött tűzszüneti és túszmegállapodást, és felszólítja a nemzetközi közösséget: tegyen róla, hogy Izrael ne sértse meg vállalt kötelezettségeit. “Irán támogat milyen olyan elképzelést, amely véget vet a Gázai övezetben folyó népirtásnak, magában foglalja a megszálló erők kivonását, a humanitárius segélyek bejuttatását az övezetbe, a palesztin rabok elengedését és a palesztin nép alapvető jogainak érvényesülését” – olvasható a síita állam külügyminisztériumának közleményében.