Nyár óta keres egy magyar lányt a bázeli rendőrség

admin Pál Zsombor
2025. 10. 05. 15:24
Biztos vagyok benne, hogy fogva tartják

– mondta a Borsnak annak a magyar lánynak az édesanyja, aki július végén tűnt el Bázelben. Kovács Debora Anikó, a lány és családja 2016 óta élnek Svájcban, az eltűnése óta 15. életévét betöltő fiatalt utoljára egy idős férfival látták beszélgetni, aki ellen az édesanya szerint nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

A bázeli rendőrség pénteken közleményt tett közzé, amelyben a lakosságtól kérnek segítséget Debora Anikó hollétével kapcsolatban: úgy fogalmaznak, a lány valószínűleg külföldön lehet.

