Magyarország mégis ott volt a keleti drónfalról szóló megbeszélésen

Joe Klamar / AFP
Orbán Viktor (b) magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök 2025 áprilisában, Pozsonyban.
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 26. 19:49
Bulgária, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Magyarország és Szlovákia védelmi miniszterei egyeztettek az EU védelmi biztosnak, Andrius Kubiliusnak az irányításával a keleti határ védelméről, írja az Eurologus. Korábban olyan hírek is voltak, hogy Magyarország és Szlovákia sem kapott meghívót az egyeztetésre, de az Eurologus és a biztos közleménye szerint is ott volt a magyar fél péntek délután a megbeszélésen.

Szintén ott voltak a NATO képviselői, az EU külügyi főképviselője, a soros dán elnökség és Ukrajna védelmi minisztere, Denisz Szmihal.

Oroszország próbára teszi az EU-t és a NATO-t, és a válaszunknak határozottnak, egységesnek és azonnalinak kell lennie. A mai találkozón megállapodtunk abban, hogy a megbeszélésekről a konkrét cselekvésekre térünk át

– mondta a finn védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Andrius Kubilius Helsinkiben. biztos szerint a kormányok képviselői megegyeztek abban, hogy az EU keleti határainak védelme szempontjából a középpontban a drónfal fog állni, amelynek megtervezéséhez azonnal nekilátnak, írja a lap.

