Szalay-Bobrovniczky: Lassan a testtel, Ruszin úr!

admin Papp Atilla
2025. 09. 10. 16:25

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza honvédelmi szakértője korábban értetlenségének adott hangot, amiért szerinte nem reagált érdemben az Orbán-kormány órákkal azt követően sem, hogy Oroszország dróntámadást intézett Lengyelország ellen. „Nyoma nincs a Védelmi Tanács összehívásának. Nincsenek megelőző intézkedések” – panaszolta, amire kisvártatva megérkezett a honvédelmi miniszter reakciója is.

Lassan a testtel, Ruszin úr! 2022 márciusában Ön volt a Magyar Honvédség parancsnoka, amikor egy ukrán drón észrevétlenül átrepült hazánk felett. Ezért felelősség Önt terheli. Ön bizonyította már, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére

írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint a Tiszánál a háborús hangulatot szítják, míg a kormány béketárgyalásokat szorgalmaz.

