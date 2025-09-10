Jemen fővárosában csapott le az izraeli légierő

Izrael légicsapásokat mért Jemen hivatalos fővárosára – közölte elsőként az helyi Al Masirah televízió a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. A Szanaa elleni támadás híréről később több nemzetközi médium is beszámolt. A támadásokról szóló hírt a jemeni egészségügyi minisztérium szóvivője és egy húszi katonai szóvivő is megerősítette az Al Jazeera beszámolója szerint. Izrael egyelőre nem kommentálta az eseményeket.

A jemeni olajvállalat közölte, hogy izraeli repülőgépek egy, a fővárostól délnyugatra található orvosi állomást vették célba.

Szanaai lakosok a támadás hírét szintén megerősítették a Reuters nemzetközi hírügynökségnek. A beszámoló szerint a támadás egy olyan helyszínt ért, amely két hegy között helyezkedik el, a rejtekhelyet parancsnoksági és irányító központként használnak. A kár mértékéről egyelőre nem tudni.

A hírügynökség szerint az izraeli hadsereg rádiója szerint a támadás célpontjai között a húszi főhadiszállás és katonai táborok voltak.

Keddi hír, hogy Izrael a vele szövetséges Katar fővárosában, Dohában hajtott végre légitámadásokat. Az izraeli média szerint a támadások Halil al-Hajját, a Hamász gázai vezetőjét és főtárgyalóját célozták, de csak a fiát és az ő asszisztensét sikerült megölni. A támadásban a Hamász szerint legalább hatan vesztették életüket. Katar késő este megerősítette, hogy legalább egy katari biztonsági tisztviselő meghalt a támadásban, a belügyminisztériuma szerint a katari biztonsági erők több tagja megsebesült.

A dohai támadásról szem Katar, sem Donald Trump nem kapott előzetes tájékoztatást Izrael államtól. a hírek szerint az amerikai elnök tanácsadói emiatt elég dühösek.