Trump és Katar sem kapott figyelmeztetést Izrael dohai támadásáról

Katar nem kapott előzetes figyelmeztetést Izrael Hamász-vezetőkre mért keddi csapása előtt Dohában – közölte Madzsid al-Anszári katari külügyi szóvivő. Mint mondta, a vonatkozó sajtójelentések hamisak, az amerikai kormányzat egyik képviselője abban a pillanatban hívta fel Katart, hogy a robbanások zaját már hallani lehetett. Ennek oka pedig az lehet, hogy Izrael az Egyesült Államokat sem tájékoztatta tervéről. A CNN ír arról, hogy Donald Trump elnök néhány tanácsadója különösen dühös amiatt, hogy nem tudtak beleszólni Izrael döntésébe és nem tudták figyelmeztetni a katariakat. Trumpot állítólag csak röviddel a támadás megkezdése előtt tájékoztatták róla – és nem Izrael maga, hanem Dan Caine vezérkari főnök, egy amerikai tisztviselő szerint. Egy másik amerikai tisztviselő szerint Trump azonnal utasította Steve Witkoff fehér házi különmegbízottat, hogy tájékoztassa Katart.

Alia Ahmed Szaif Ál Száni, Katar ENSZ-nagykövete a világszervezet Biztonsági Tanácsához címzett levelében kedden hangsúlyozta, hogy Doha nem fogja eltűrni Izrael meggondolatlan viselkedését és a regionális biztonság folyamatos megzavarását.

A Katari Állam határozottan elítéli ezt a gyáva, bűnös támadást, amely minden nemzetközi jog és norma nyílt megsértését jelenti

– írta Katar ENSZ-nagykövete hozzátéve, hogy a történtek kapcsán a legmagasabb szinten folyik vizsgálat, és további részleteket fognak közzé tenni, amint azok elérhetővé válnak. Az izraeli támadást egyben komoly eszkalációnak nevezte.