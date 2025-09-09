liftliftbe szorultkiszabadulás
Nagyvilág

Négy nap után tudtak csak kiszabadítani a liftből egy idős férfit

2025. 09. 09. 05:58
Egy 70-es évei közepén járó férfi étlen-szomjan volt kénytelen négy napot eltölteni beszorulva saját házának meghibásodott felvonójában Németországban.

Az idős férfit, akinél mobiltelefon sem volt, hogy segítséget tudjon hívni, végül a fia szabadította ki mentősökkel és rendőrökkel közösen a liftből, amelyet fel kellett törni. „Időközben a férfi már jól van” – közölte a helyi rendőrség.

A rendőrség szerint a meghibásodás oka egy kiégett biztosíték lehetett, ami miatt a vészhívó sem működött – írta az MTI.

