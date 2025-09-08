Vérfürdő lett a Facebook és Youtube betiltása elleni tüntetésből, a nepáli kormány éles lőszerrel lövette a fiatalokat

Legkevesebb 19 ember életét vesztette és több mint háromszázan megsebesültek hétfőn Nepálban a közösségimédia-tilalom és a korrupció elleni országos tiltakozások során, amelyeknek feloszlatására a katmandui parlament előtt a rendőrség éleslőszert is bevetett.

A fővárosban 17 ember vesztette életét, további két halálos áldozatot az ország keleti részén, Itahariban jelentettek. A sebesültek száma meghaladja a 347-et, közülük több mint húszan válságos állapotban vannak. A Nemzeti Traumaközpont orvosa szerint sokakat fej- és mellkasi lövésekkel szállítottak be, a fővárosi kórházakban pedig hosszú sorokban várakoznak a véradásra érkezők.

A tiltakozásokat többségében a 15 és 30 év közötti Z generáció tagjai szervezték, sokan közülük iskolai formaruhában vettek részt a tüntetéseken. A demonstrálók nepáli zászlókat lengettek, és olyan jelszavakat skandáltak, mint „A korrupciót blokkoljátok, ne a közösségi médiát!” és “Állítsátok le a közösségimédia-tilalmat!”.

A parlament környékét szögesdróttal zárták le, de a demonstrálók áttörték a rendőrkordont. A hatóságok előbb könnygázt és vízágyúkat vetettek be, majd éleslőszert is használtak. A rendőrség közlése szerint az összetűzés során 28 rendőr is megsérült.

A zavargásokat követően kijárási tilalmat rendeltek el a parlament, a kormányzati negyed és az elnöki palota környékén. Ennek ellenére hétfő estig több városban továbbra is folytatódtak a demonstrációk.

A tüntetések közvetlen kiváltó oka egy múlt heti kormányzati döntés volt, amely blokkolta a Facebook, a YouTube, az X és több más platform elérését, mert a szóban forgó külföldi cégek nem jelentették be hivatalosan a működésüket Nepálban, így nem tettek eleget a kormányzati előírásoknak. Néhány szolgáltató – köztük a TikTok és a Viber – teljesítette a feltételeket, így ezek továbbra is elérhetők.

A kabinet emellett egy olyan törvénytervezetet is előterjesztett a parlamentben, amely a közösségi oldalak szigorúbb felügyeletét, felelős kijelölt kapcsolattartót és belföldi képviseleti irodák nyitását írná elő. A javaslatot bírálók szerint ez a törekvés valójában arra irányul, hogy hatósági korlátozást vezessenek be a közösségimédiás tartalmakra, és ez veszélyeztetné a véleménynyilvánítás szabadságát.

Nem ez az első alkalom, hogy a nepáli hatóságok megpróbálják korlátozni a közösségi médiát: 2023-ban a TikTokot a „társadalmi békét veszélyeztető és illetlen tartalmak terjesztése” címén tiltották be, de a tiltást később feloldották, miután a cég ígéretet tett a helyi törvények betartására. (MTI)