Szijjártó felszólította Zelenszkijt, hogy „hagyjon fel hazánk energiabiztonságának kockáztatásával”

„Volodimir Zelenszkij arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot” – olvasható Szijjártó Péter augusztus 24-én délután közzétett Facebook-posztjában.

A bejegyzés arra reagál, hogy az ukrán elnök az ukrán függetlenség napja alkalmából úgy nyilatkozott, Ukrajna kész rendre megtorolni minden orosz támadást, és kárt tenni az orosz stratégiai infrastruktúrában (így például a Magyarország energiaellátását is biztosító Barátság-kőolajvezetékben) mindaddig, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe.

Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is.

– írta Szijjártó a közösségi médiában.

Nemzeti ünnep

Ukrajna 34 évvel ezelőtt, 1991. augusztus 24-én kiáltotta ki függetlenségét, a polgárok népszavazáson nyilvánították ki szándékukat, hogy elszakadjanak az akkor már vegetáló Szovjetuniótól és önálló szuverén államként létezzenek tovább. Azóta augusztus 24-e piros betűs ünnep az ukránoknál, az orosz invázió kezdete óta pedig még inkább felértékelődött az évforduló jelentősége.

Az ukrán függetlenség napja alkalmából Kijev szövetségesei egymás után küldik a köszöntő üzeneteket, ezekre Volodimir Zelenszij elnök egyesével válaszol az X-oldalán. Donald Trump például egyebek között azt üzente Zelenszkijnek: „Az ukrán emberek lelke megtörhetetlen, az országod bátorsága pedig sokakat inspirál.

Ezen a fontos napon tudd, hogy az Egyesült Államok tiszteletben tartja a harcotokat, tiszteli az áldozathozatalaitokat, és hisz a jövő Ukrajnájában, mint független nemzetben.

Annak nincs nyoma, hogy a magyar kormány részéről bárki üzent volna Ukrajnának a függetlenség napja alkalmából (erről érdeklődtünk a Kormányzati Tájékoztatási Központnál is, válasz esetén frissítjük a cikket), ehelyett Szijjártó Péter a fent idézett szöveget tette közzé a közösségi médiában.