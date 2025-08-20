Több száz euróra büntetnék azt, aki eldob egy cigicsikket vagy nem szedi fel a kutyagumit Berlinben

Berlin szenátusa kedden kezdeményezte a szemetelésért járó bírságok drasztikus megemelését, mert a más német városokkal összehasonlítva a főváros különösen koszosnak számít.

A berlini környezetvédelmi hatóság szerint egy cigarettacsikk földre dobása a jövőben 250 euróba kerülhet a szemetelőnek a korábbi 55 eurós bírsággal szemben.

Emelkedik az el nem takarított kutyaürülék, illetve a szabálytalanul elhelyezett, kutyaürülékes zacskóért kiszabható büntetés is: a mostani 55 euró helyett a jövőben a bírság 100-tól 350 euróig terjedhet.

Illegális szemétlerakás esetén mérettől függően 1500-tól 11 ezer euróig terjedő bírság sújthatja a szabályszegőket. Eddig a bírság mértéke ilyen esetekben 150-től 500 euróig terjedt.

Amennyiben veszélyes anyag is van a szemétben, akkor a bírság 15 ezer euró is lehet.

Egyelőre nem világos, hogy az emelt szintű bírságok mikortól lépnek hatályba, mert a kérdéssel még a kerületi polgármesterek tanácsának is foglalkoznia kell, mielőtt a szenátus azt végleg jóváhagyná.

Ute Bonde, Berlin tartományi környezetvédelmi minisztere ugyanakkor rávilágított arra, hogy a bírságok növelése fontos a főváros nagyobb tisztasága érdekében.

Mi magunk felelünk városunk tisztaságáért

mondta a kereszténydemokrata politikus, kiemelve, hogy ebből következőleg helyes nemcsak a megelőzésre, illetve a szemetelés elkerülésére, de a szabálysértők elleni fellépésre is hangsúlyt helyezni.

Több berlini városrészben is vannak illegális szemét- és lomlerakó helyek. Sokan egyszerűen az utcára rakják ki a régi bútorokat, szőnyegeket, illetve műszaki cikkeket. Más német önkormányzatoktól eltérően a berlini szemétszállításért felelős vállalat, a BSR nem szállítja el ingyenesen a lakossági lomot.

(MTI)