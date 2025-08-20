Hetvennyolc halálos áldozat, közöttük tizenhét gyerek egy afganisztáni buszbalesetben

Már 78 halálos áldozata és három súlyos sérültje van annak a közúti balesetnek, amelyik kedd éjjel következett be Afganisztánban – írja a France 24.

Egy autóbusz, ami afgán kivándorlókat szállított haza Iránból egy motorkerékpárral és egy üzemanyagszállító teherautóval ütközött, majd lángra kapott és teljesen kiégett.

A helyszínen 76 ember halt meg, három súlyos sérültet szállítottak kórházba, de később ketten közülük is életüket vesztették.

A hadsereg szóvivője arról beszélt, hogy az áldozatok között 17 gyerek van, a tartományi rendőrség viszont 19 kiskorú áldozatról tud. A hatóságok közölték, hogy a holttestek többsége felismerhetetlen.

Egy szemtanú elmondta, a busz hatalmas lángokkal égett, s borzalmas sikolyokat lehetett hallani. Bár többen próbáltak az utasok segítségére sietni, senki sem tudott 50 méteres távolságnál közelebb menni a buszhoz. A járműről három ember tudott csak leszállni, de az ő ruháik is lángoltak.