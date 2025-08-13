Népszavazás kiírását tervezi az első fokon börtönbüntetésre ítélt Milorad Dodik

Megérkezett a bosnyák szövetségi választási bizottsághoz (CIK) Milorad Dodik fellebbezése, amelyet a boszniai Szerb Köztársaság elnöke az ellen nyújtott be, hogy megvonták tőle az elnöki megbízatást – írja az MTI a bizottság bejelentése nyomán.

A bosznia-hercegovinai választási bizottság egy héttel ezelőtt döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Milorad Dodikot. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta. Goran Bubic, a politikus ügyvédje már korábban jelezte, hogy megtámadják a választási bizottság döntését. Az ügyvéd azt is közölte, hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak jogorvoslatért, és kérelmezni fogják az ítélet elhalasztását mindaddig, amíg a testület nem hoz döntést.

A CIK döntését követően a boszniai szövetségi parlamentnek meg kell erősítenie a megbízatás visszavonását, és előrehozott elnökválasztást kell kiírnia. Mivel a boszniai törvények értelmében a börtönbüntetés pénzbírsággal kiváltható, Dodik kedden kifizette a kiszabott 36.500 konvertibilis márka (mintegy 7,4 millió forint) összegű büntetést. A hivatalától megfosztott vezető azt is bejelentette, hogy népszavazást akar kiírni azzal kapcsolatban, hogy a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével. A tervek szerint a referendumon azt fogják kérdezni a boszniai szerbektől, hogy

el kell-e fogadni a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányának semmibevételét.

A boszniai szövetségi ügyészség 2023 augusztusában emelt vádat Dodik ellen a büntető törvénykönyv azon pontja alapján, amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető és hivatali tevékenységeitől akár tíz évre is eltiltható az a hivatalos személy, aki nem tartja be, nem hajtja végre vagy akadályozza a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. A boszniai Szerb Köztársaság elnökét azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt főképviselő döntéseit, mert aláírta a nemzetközi főképviselő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt. A büntető törvénykönyv vonatkozó pontját éppen Schmidt módosította, döntésének hátterében pedig a boszniai szerb politikusok kijelentései és lépései álltak.

Dodik az utóbbi hónapokban több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását hivatott elősegíteni. Március közepén benyújtotta az országrész új alkotmányának tervezetét, valamint a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányos rendjének védelméről szóló törvényt.

A boszniai szerb politikus, nem sokkal azután, hogy megszületett az ellene szóló bírósági ítélet, Magyarországra látogatott, ahol Orbán Viktor fogadta. A magyar kormányfő kijelentette, hogy nem vesz tudomást róla, nem fogadja el a bíróság ítéletét.