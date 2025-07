Visszafoglaltak egy települést az ukránok

Miközben az oroszok több fronton is lassan, de biztosan nyomulnak előre, az ukrán haderő is elért egy kisebb sikert: visszafoglalták az orosz határ mellett fekvő Kindrativka települést, amit hivatalosan be is jelentett az ukrán hadvezetés.

A falut még az év elején foglalták el az oroszok, amikor betörtek Szumi megyébe, miközben kiűzték az ukránokat Kurszk térségéből. Akkor félő volt, hogy akár meg sem állnak a megyeszékhelyig, de az ukránok meg tudták állítani az orosz offenzívát és apránként vissza is szorítják az oroszokat.