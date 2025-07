„Úgy tűnik, az EU nem kezelte az Orbán-problémát”

Március végén írt egy cikket a Financial Timesban arról, hogyha az Európai Unió nem oldja meg az Orbán-problémát, baj lesz. Megoldotta?

Amíg kérdéses, hogy meghosszabbítják vagy megújítják-e az Oroszországgal szembeni szankciókat, amíg kérdéses, hogy az EU képes-e agresszívabb szankciókat elfogadni Oroszországgal szemben az Ukrajna ellen indított háború miatt, addig számomra úgy tűnik, hogy az EU nem kezelte az Orbán-problémát. Komoly kérdés egyébként, hogy az európaiak képesek lesznek-e elfogadni a 18. szankciós csomagot — részben azért, mert Robert Fico Orbánra néz, és egyfajta utánzó taktikát próbál követni, és az Európai Unióval való kellemetlenkedéssel próbál hazai engedményeket kicsikarni.

Szóval szerintem a probléma nincs megoldva. Több területen látszik, nemcsak a szankciók terén, hanem általában az Oroszországhoz való hozzáállásban, a bővítés kérdésében, Ukrajna csatlakozási folyamatában. Meg fog jelenni az uniós költségvetés következő hétéves ciklusának tárgyalásain is. Általános problémáról van szó, amely Európát sújtja Orbánnal kapcsolatban.

Orbán Viktor akadályozza az előrelépést, vagy Orbán és Fico együtt? Ficóval a korábbi példák alapján meg lehet egyezni, és nem is úgy tűnik, mintha a többiek közül mindenki komolyan gondolná például az orosz gázról való leválást. Nem arról van szó, hogy Orbán mögé bújnak a többiek?

Szerintem Európában tényleg komoly elköteleződés van Ukrajna támogatása mellett, ameddig csak szükséges. Ez látszik abban is, mekkora volumenű szankciókat fogadtak el eddig, és abban is, mekkora pénzügyi támogatást helyeztek kilátásba, de látszik Ukrajna európai perspektívájában is. Szerintem ez egy őszinte közös szándék – egy vagy két tagállam kivételével.

Az európaiak sokféleképpen tudják szorítani Putyin háborús gépezetét. Nem csak az olajársapkáról van szó és nem csak az energiáról. Több mint 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon van az Euroclear rendszerben, amit az európaiak egyoldalúan lefoglalhatnának és felhasználhatnák nemcsak Ukrajna háborús képességeinek finanszírozására, hanem az újjáépítésre is. Ha Lindsey Graham republikánus szenátor javaslata átmegy az amerikai kongresszuson, akkor 500 százalékos vámokat vetnek ki minden olyan ország kereskedelmére, amely megsérti az amerikai szankciókat. Ha az USA megnyitja ezt az utat, az európaiak is követhetik, akár teljes kereskedelmi embargóval is, amiről Brüsszelben már beszélnek. Lehetne többet tenni a cseppfolyósított földgáz terén is. Szóval a lényeg: nem csak az olajársapkáról van szó. Az európaiak kezében sok eszköz van, és szerintem megvan a szándék is, kivéve a budapesti és pozsonyi kormányban.

Szóval a probléma valós.

Európa közép távon szembesül egy általános problémával, mégpedig a populizmus térnyerésével, különösen akkor, ha a szélsőjobboldali pártok hatalomra jutnak, de akkor is, ha nem, mert így is képesek tematizálni a közbeszédet. Ezt látjuk Németországban az AfD esetében. Nagy-Britanniában a Reform UK formálja a napirendet, és korlátozza Keir Starmer ambícióit. Lengyelországban pedig Donald Tusk mozgásterét fogja szűkíteni Karol Nawrocki elnökké választása.

Szóval általános problémát jelent a populista pártok térnyerése, mely idővel kiterjedhet az Európai Tanács működésére, és akár teljesen megbéníthatja az európai döntéshozatalt. Ezért az EU-nak demonstrálnia kell, hogy képes cselekedni.

Ez pedig azt jelenti, hogy világossá kell tenni a tagság előnyeit: azt, mi történik, ha valaki nem követi az európai konszenzust, és azt, hogy az uniós pénzek az európai értékekhez kötődnek. Hogy a társadalmak és az elit is megértse: a tagság kötelezettségekkel jár. Most úgy látom, hogy az EU elkezdett keményebben fellépni. Egy éve nem oldottak fel újabb befagyasztott forrást a költségvetésből.

Szóval, ha nem kezelik az Orbán-problémát, akkor ugyanazon az úton haladunk tovább, amelyen eddig is: erősödnek a populisták és a patriótának nevezett pártok. Az EU mostani vezetése a problémák problémájaként kezeli az Orbán-kormány jelentette akadályokat?