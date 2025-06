Az alábbi térképen jól látszik, ahogy a hatodik napja tartó kölcsönös légi- és rakétatámadások miatt a nemzetközi légi közlekedés – más konfliktuszónákhoz hasonlóan – teljesen elkerüli az Izrael és Irán közötti területek légterét.

This is what global air traffic looks like right now. Three clear gaps are limiting air traffic. pic.twitter.com/X7dV9KZv9f

— Flightradar24 (@flightradar24) June 17, 2025