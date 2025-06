Los Angeles-i zavargások: folytatódtak az összecsapások, már a tengerészgyalogság 700 katonáját is mozgósítják

Los Angelesben hétfőn ismét összecsaptak a bevándorlási hatóságok ellen tüntetők a rendőrökkel. A megmozdulások péntek óta tartanak.

A szövetségi kormány bejelentette, hogy a tengerészgyalogság 700 katonáját is mozgósítják támogató feladatokra a korábban kivezényelt Nemzeti Gárda egységei mellett. A tengerészgyalogosok kivezénylését már szombaton kilátásba helyezte Pete Hegseth védelmi miniszter, amennyiben nem áll helyre a rend. A lépést a hétvégén támogatásáról biztosította Donald Trump elnök. Helyi idő szerint hétfő este Los Angeles belvárosában és a nagyvároshoz közeli Santa Ana városban is több száz ember gyűlt össze táblákkal és elsősorban mexikói zászlókkal, valamint ezúttal több tucat autóval is felvonultak a nagyváros utcáin. Santa Ana városában a rendőrsorfal lépett fel az engedély nélküli megmozdulás részt vevőivel szemben; könnygázt, valamint villanógránátokat is bevetettek. A tüntetés hangadói közül a rendőrök többeket kiemeltek és megbilincselve vezettek el.

Los Angeles rendőrsége vasárnap törvényellenesnek nyilvánította a tüntetéseket. A helyi rendőrség mellett a rend fenntartásában, valamint elsősorban a szövetségi épületek védelmében vesznek részt a kaliforniai Nemzeti Gárda tagjai. A kaliforniai Nemzeti Gárda felett a rendelkezést szombaton vette át a szövetségi adminisztráció és Donald Trump elnök kezdeményezésére vezényelték Los Angeles-be az egységeket, 2000 katonát. A BBC cikke szerint nemrég arról is döntöttek, hogy további kétezer Nemzeti Gárdistát vezényelnek Los Angelesbe.

A Nemzeti Gárda mozgósítását a hétvégén és hétfőn is élesen bírálta Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója. A demokrata politikus közölte, hogy pert indít a szövetségi kormányzat ellen, a beavatkozás miatt.

A megmozdulások pénteken kezdődtek Los Angeles-ben a szövetségi bevándorlási hatóság ellen, amely a nagyvárosban is átfogó intézkedéseket kezdett illegális bevándorlókkal szemben, és többeket kitoloncolási őrizetbe helyezett, köztük elítélt bűnözőket. A tiltakozás erőszakossá fajult, tüntetők számos helyen autókat gyújtottak fel, rendőrautókat és épületeket rongáltak meg a tiltakozók, valamint utcákat és forgalmas utakat zártak le.

(BBC, MTI)