Orosz légibázisokra támadt rá Ukrajna, 40 bombázót semmisíthettek meg

Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre orosz katonai repülőgépekkel szemben vasárnap délután, közölte egy ukrán tisztviselő a Reuters megkeresésére.

A neve elhallgatását kérő forrás szerint 40 orosz bombázót semmisítettek meg. Ha ez tényleg így történt, akkor ez a háború kezdete óta a legnagyobb kárt okozó ukrán dróntámadás, ami komoly csapás Moszkvának.

Az SBU hírszerző ügynökség egyszerre négy különböző orosz légibázist vett célba.

Az elpusztított repülők között vannak Tu-95 és Tu-22 típusú stratégiai bombázók, amelyekkel Oroszország nagy hatótávolságú bombákat eresztett korábban Ukrajnára.

A forrás egy videót is megosztott a lappal, ezen az látszik, hogy égnek a reptéren álló repülők. A Reuters nem tudott megbizonyosodni a felvételek hitelességéről.

‼️🇷🇺 Sad to inform you all that the Russian Airforce base is currently under massive attacks by Ukrainian drones.

A huge blow to the security forces which failed to predict and neutralise such operations.

If this isn’t a signal to the Kremlin, I don’t know what is. Remove every… pic.twitter.com/JaF3E5S5pP

— Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) June 1, 2025