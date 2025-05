Birodalom: Megállíthatják a centristák az illiberális előretörést?

A Birodalom a 24.hu és a Partizán közös külpolitikai elemzőműsora, amelyben Feledy Botond, Kerner Zsolt és Pap Szilárd István beszélgetnek külpolitikáról. A negyedik részben arról beszéltek, hogy Európa legtöbb országában defenzívába szorultak a hagyományos centrista pártok, a radikális jobboldal pedig felívelőben van, itt-ott már át is tört. Orbán Viktor az utóbbiak győzelmére fogad, ezért még a magyarellenes román elnökjelölt felé is gesztusokat tesz, elárulva az erdélyi magyarokat. De vajon sikerülhet-e ez az áttörés? Képesek lehetnek-e a változásra a régi pártok, és hogyan is kéne átalakulniuk, hogy versenyképesek maradjanak?