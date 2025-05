Trump elfogadott ajándékba egy repülőt, és használni is fogja, amíg elnök lesz

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma ajándékként jut átmeneti időre egy Boeing 747-es repülőgéphez, amely a következő években elnöki repülőgépként szolgál majd – jelentette be az amerikai elnök washingtoni idő szerint vasárnap este, reagálva a sajtóhírekre, amelyek arról szóltak, hogy a katari királyi család ajánlott fel egy járművet ingyen a Fehér Háznak.

Donald Trump közölte, hogy az érkező gépre cserélhetik le az amerikai államfők által jelenleg használt Air Force One-t. Az elnöki repülőgép elnevezése Air Force One, azaz a légierő első számú járműve, ami utal arra is, hogy a mindenkori amerikai államfő egyben a hadsereg főparancsnoka is. Vasárnap az amerikai média arról számolt be, hogy a 400 millió dollár (mintegy 144 milliárd forint) értékű Jumbo Jetet Donald Trump a hivatali idejének végéig használja majd, ezt követően a jármű tulajdonjoga az elnöki könyvtárára szállna.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője előzetesen azt hangoztatta az MTI szerint, hogy bármely, külföldi kormány által felajánlott ajándék elfogadása minden vonatkozó törvény betartásával történhet.

A Boeing repülőgépgyártó 2018-ban kapott megrendelést az akkor is hivatalban lévő Donald Trumptól két új elnöki repülőgép elkészítésére. A 3,9 milliárd dolláros megbízásnak a vállalat a tervek szerint 2029-re tud eleget tenni.

Az ajándékozás bejelentése egy nappal előzte meg Donald Trump közel-keleti látogatását, amely érinti Katart is. A három országot, Katar mellett Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket érintő körút Donald Trump első előre tervezett külföldi hivatalos látogatása lesz januári hivatalba lépése óta. Az elnök április 26-án rendkívüli, egynapos utazást tett Rómába és a Vatikánba, ahol részt vett Ferenc pápa búcsúztatásán és gyászszertartásán.