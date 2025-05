Erdő Péter: Az új pápára drámai korszak vár

A következő pápának és az egyháznak az emberiség történetének drámai korszakában kell küldetését teljesítenie – mondta homíliájában Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, aki római címtemplomában mutatott be misét. Az MTI jelentése szerint a Forum Romanumon található Santa Francesca Romana bazilika teljesen megtelt hívőkkel, köztük magyar zarándokokkal.

Erdő Péter arról beszélt, hogy „ennek az emberiségnek szüksége van Krisztusra! Szüksége van ránk (az egyházra) is, ha Krisztushoz tartozunk!”. Úgy vélte, hogy

a mai egyháznak mindenek előtt saját küldetése kérdésével kell szembesülnie.

A május 7-én kezdődő pápaválasztáson részt vevő bíboros emlékeztetett rá, hogy Krisztus megismerését és a vele való kapcsolatot a Szentírás mellett, maga az egyház tartja fent saját hagyományával.

Ez a hagyomány nem merül ki a történeti események felidézésében, hanem tanúságtételt jelent.

Egy Gustav Mahlernek – a bíboros szerint talán tévesen – tulajdonított mondást idézett, miszerint a hagyomány a tűz őrzését jelenti, nem a hamu imádását. Kiemelte az egyház Krisztussal való közvetlen és azonnali kapcsolatát, az egyház alapmissziójának nevezte az Evangélium hirdetését, a szentségek tiszteletben tartását, a krisztusi tanítás terjesztését.

A bíboros szerint az idők változását mutatja a lelkiségi mozgalmak és új közösségek virágzása, amelyek az egyház számára ajándéknak számítanak, ha autentikus hit szerint tevékenyek, egyensúlyban és élő kapcsolatban az egyházmegyékkel és plébániákkal. Erdő Péter az egyház küldetésével, szerkezeti felépítésével és szolgálati feladataival kapcsolatban a II. vatikáni zsinatot idézte, valamint a néhai Ferenc pápának a Püspöki közösség kezdetű 2018-as apostoli konstitúcióját, a testületi munka és a helyi püspökök szerepét hangsúlyozva.

Erdő Pétert taps kísérte, amikor elhagyta a templomot. Áldást adott egy kisgyerekre, akit egy édesanya feléje tartott, jelentette az MTI tudósítója.

Szerdán kezdődik a vatikáni Sixtus-kápolnában a Szent Péter 266. utódát kiválasztani hivatott konklávé, amelynek elnöke Pietro Parolin bíboros, volt szentszéki államtitkár lesz. Sikeres pápaválasztás esetén az ő feladata lesz megkérdezni latinul a megválasztott egyházfőtől, elvállalja-e a szolgálatot, és milyen néven szeretné elfoglalni Szent Péter trónját.

A konklávé nyelve a latin, és latinul jelentik be azt is, hogy sikerült új pápát választani a Habemus papam! (Van pápánk!) formulával, de a bíborosok egy része már nem tud latinul, ezért az egyeztetés nyelve az olasz és a többi világnyelv lesz. A konklávé tolmácsolás nélkül zajlik. Szerda délután egy szavazási fordulót tartanak. Ha ezen nem sikerül új egyházfőt választani, akkor a tervek szerint csütörtökön délelőtt és délután is kettőt-kettőt. Minden szavazási forduló után a cédulákat kilyukasztják, összefűzik és elégetik, és a Sixtus-kápolna kéményéből felszálló fekete vagy fehér füst jelzi majd, hogy sikerült-e megválasztani az új pápát.